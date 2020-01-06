Brad Pitt’ten Leonardo DiCaprio’ya Titanic esprisi

Bu yıl 77’ncisi gerçekleşen Altın Küre Ödülleri için düzenlenen törende ünlü isimler renkli konuşmalara imza attı. Quentin Tarantino'nun Once Upon a Time... in Hollywood filmi ile 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünü alan Brad Pitt, ödülü rol arkadaşına Leonardo DiCaprio'ya adadı.

"TAHTA PARÇASINI SENİNLE PAYLAŞIRDIM"

“Suç ortağım LDC’ye teşekkür etmeliyim” diyen Brad Pitt ardından aktörün artık dillere düşmüş bir şekilde 2015 yapımı Diriliş’ten (The Revenant) önce bir Oscar kazanamamış olmasıyla ilgili espri yaptı.

The Revenant’tan önce yıllar boyunca insanların ödül konuşmalarında ona bol bol teşekkür etmelerini izleyip durdum. Neden böyle olduğunu biliyorum. O bir yıldız ve bir centilmen

diyen Pitt ardından DiCaprio’nun Titanic’teki ölüm sahnesine göndermede bulunarak ekledi:

O tahta parçasını seninle paylaşırdım.

Titanic hayranları 20 yıldan uzun bir süredir DiCaprio’nun karakterinin filmin sonunda kurtarılıp kurtarılamayacağını tartışıyor. Kate Winslet’ın karakteri donmuş okyanus suyunun üzerinde yüzen kapının üzerine uzanarak hayatta kalırken DiCaprio ise suda donarak ölmüştü. Çoğu seyirci DiCaprio’nun da kapının üzerine sığabileceğini düşünmüştü.



