Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin aşk hikayesi sadece arşivlerde kaldı! Yüzyılın aşkında mutsuz son...

Brad Pitt ve Angelina Jolie ‘yüzyılın çifti’ olarak lanse ediliyordu. Tüm dünyanın yakından takip ettiği ve kendisine rol model aldığı çiftin boşanmaya karar vermesi bütün hayranlarını derinden sarstı. Üstelik boşanma davasının olaylı bir şekilde devam etmesi sevenlerinin kalbini kırdı. Bu aşk hikayesinin başlangıcını ve boşanma sürecine giden aşamaları merak edenler için araştırdık.

1998 yılında menajerlerinin yaptığı bir toplantı sırasında tanışan Jennifer Aniston ve Brad Pitt o dönemde tüm dünyanın konuştuğu bir çiftti. 2000 yılında Pitt’in Jennifer Aniston’a evlenme teklifi etmesiyle ilişkileri yeni bir boyut kazandı. Soluğu Malibu’da alan Hollywood’un sevilen çifti 1 milyon dolar harcadıkları muhteşem bir düğünle evlendiler. 2004 yılında Nicole Kidman'ın Mr. and Mrs. Smith filminden alınması ve yerine Angelina Jolie'nin getirilmesi bu ilişkinin sonunu hazırladı.

İDDİALARI YALANLADILAR

2005 yılında Pitt ve Aniston’un boşanma kararı vermesi gündeme bomba gibi düştü. Boşanmanın nedeni olarak ise Pitt’in Mr. and Mrs. Smith filminde başrolü paylaştığı Angelina Jolie gösterildi. Uzunca bir süre gündemde kalan Jolie, 1 yıl boyunca hakkında çıkan aşk haberlerini yalanladı. 2006 yılının Ocak ayında çift ilişkilerini bir bebek beklediklerini söyleyerek açıkladı. Böylece ikilinin 2004 yılında, Mr. and Mrs. Smith filminde evli bir çifti oynamalarının ardından haklarında çıkan aşk dedikoduları gerçek oldu.

8 KİŞİLİK KOCAMAN BİR AİLE

Çiftin evlat edindikleri Maddox, Pax ve Zahara dışında Shiloh, Knox ve Vivienne adlı 3 biyolojik çocuğu var. Maddox 19, Pax 17, Zahara 16, Shiloh 14, ikizler Knox ve Vivienne de 12 yaşında.

Çiftin ilk biyolojik çocukları olan Shiloh, 2006 yılının Mayıs ayında dünyaya geldi. Ardından ise Moddox ismini verdikleri çocuklarını evlat edindiler. Çift, Angelina Jolie'nin evlat edindiği iki çocuğunun soy isimlerini Jolie-Pitt olarak değiştirdi. Mutlu bir aile hayatı ve ilişkiye sahip olan Brangelina çifti 2007 yılında bir çocuk daha evlat edinerek aileyi genişlettiler. 2008 yılında ikiz bebek beklediklerini açıkladılar. 2009 yılında çift evlilik konusunu konuşmaya başladı. Çocukları için evlilik planı yaptıklarını ancak bunun yakın bir gelecekte olmayacağını söylediler.

GİZLİCE EVLENDİLER

Angelina Jolie ve Brad Pitt 2012 yılında nişanlandı. Angelina Jolie kanser riski taşıdığı gerekçesiyle göğüslerini aldırmak gibi büyük bir karar alırken Brad Pitt her zaman onun yanında oldu. Brangelina çifti 23 Ağustos 2014'te 2 yıl süren nişanlılıklarını aile arasında sade bir törenle evlenerek noktaladılar. 8 kişilik büyük bir aileye sahip olan çiftin evlilikleri de olay oldu. Gizli evliliğin ertesi günü tüm dünya Brangelina hakkındaki bu yeni gelişmeyi konuşuyordu.

İLİŞKİLERİ TEPETAKLAK OLDU

Mr.and Mrs. Smith filmi setinde başlayan birliktelikleri zamanla yıpranan çifti birlikte kamera karşısına geçtikleri son filmleri By The Sea’de kurtarmaya yeterli olmadı. Yollarını ayırmaya karar verdiklerini açıkladıkları andan itibaren bunun nedenleri konusunda onlarca iddia ortaya atıldı. "Başka bir kadın" denildi, "Brad Pitt kendini alkole verdi" denildi, ünlü aktörün çocuklarına kötü davrandığı ileri sürüldü.

Angelina Jolie ile Brad Pitt’in Eylül 2016’da başlayan boşanma davası, 2019 yılının Nisan ayında boşandıkları resmi olarak ilan edilerek duyuruldu. Ancak iki isimde boşanmanın mali durumu ve altı çocuğun velayeti gibi detayları üzerinde bir türlü anlaşmaya varamadı.



