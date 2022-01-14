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Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! İşte Simpsonlar’ın 2022 yılında gerçekleşmesi öngörülen tahminleri...

14.01.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle gündeme damgasını vuran Simpsonlar dizisi, yaşanan birçok önemli olaya daha öncesinde bölümlerinde yer vermesiyle ünlenmişti. Amerika Birleşik Devleti’nde yayınlanan ve tüm dünya popüler olan çizgi dizinin hayranları kehanetleri bulma konusunda adeta birbiriyle yarışıyor. Peki, The Simpsons çizgi dizisinin 2022 yılı kehanetleri neler? İşte 2022 yılında gerçekleşmesi öngörülen tahminler...

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! İşte Simpsonlar’ın 2022 yılında gerçekleşmesi öngörülen tahminleri...

Kehanetleriyle geçtiğimiz yıllara damga vurmayı başaran The Simpsons animasyon dizisi bugüne kadar birçok olayı önceden bildi ve seneler öncesinden yayınladı. 32 yıldır ekranlara gelen ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan dizi, Disney’in Fox’u satın alması, Trump’ın başkanlığı, Kamala Harris’in başkanlığı, Kolomb heykelinin başının kesilmesi, akıllı saatler, ebola virüsü, korona virüsü, eski Beatles mektubu, 11 Eylül Saldırıları ve Lady Gaga’nın Super Bowl’da havaya uçması gibi olayları bilmişti. Sizler için The Simpsonlar’ın 2022 yılında gerçekleşmesi muhtemel kehanetlerini sizler için araştırdık.

HOLOGRAM İLE POSTA GÖNDERMEK

The Simpsonlar’da yayınlanan bir bölümde postacının getirdiği bir gönderi açıldığında kişilerin karşısına hologram çıkıyor. Teknolojik gelişmeler göz önüne aldığında serinin hayranları hologramlı postaların insanlık için uzak bir ihtimal olmadığını düşünüyor.

BEBEKLERİN CÜMLELERİNİ TERCÜME ETMEK

Simpsonlar dizisinde gösterilen cihaz bebeğin söylediklerinin yetişkinler tarafından anlaşılmasına yardımcı oluyor. 2022 yılı için bu icat konusunda bilim insanlarının harekete geçeceği öngörülüyor.

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KORONAVİRÜS SALGINININ BİTİŞİ

2019 yılından itibaren dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının başlangıcını öngören Simpsonlar bu sefer de bitişine ilişkin kehanetleriyle gündeme geldi. Popüler animasyon dizisine göre salgın 2022 yılında insanlığın hayatından çıkacak.

SANAL GERÇEKLİKLE YEMEK YEMEK

Simpsonlar, Homer ve Marge'ın VR gözlükleri ve besleme tüplerinin yardımıyla kendilerini şımarttıkları bir bölüme ev sahipliği yapıyor. Bölüm 2030 yılını anlatsa da insanlar daha yakın bir gelecekte sanal gerçeklik yemeklerinin piyasada olacağını tahmin ediyor.

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