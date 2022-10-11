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Brezilya Cumhurbaşkanı'ndan şoke eden yamyamlık açıklaması: ''Kızılderili yerdim''

11.10.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim öncesi ortaya çıkan bir video Brezilya'da gündem oldu. Brezilya Cumhurbaşkanı ve devam eden cumhurbaşkanlığı seçimlerinin güçlü bir adayı olan 67 yaşındaki Jair Bolsonaro'nun 2016 yılında yayınlanan bu görüntülerinde kendisinin insan eti yiyebileceğini söylediği ortaya çıktı.

Brezilya Cumhurbaşkanı'ndan şoke eden yamyamlık açıklaması: ''Kızılderili yerdim''

Brezilya Cumhurbaşkanı Bolsonaro'nun, 2016 yılında bir gazeteye verdiği röportaj seçim öncesinde yeniden gündem oldu. Tam 6 yıl sonra rakipleri tarafından yeniden gündeme getirilen bu görüntülerde Bolsonaro'nun "Bir Kızılderili yerdim, hiç sorun değil" dediği duyuluyordu.

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KIZILDERİLİLERİ ZİYARET ETTİ

Yaptığı bir gezintide bir Kızılderili topluluğunu ziyaret ettiğini anlatan Bolsonaro, o bölgenin kültüründe insanların ölenlerin cesedini pişirip birkaç gün boyunca muz ile tükettiklerini iddia etti.

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''İNSAN ETİ YERDİM''

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Bu gezide kendisinin de insan eti yeme şansı bulduğunu söyleyen Bolsonaro, grubundan kimse ritüeli görmek istemeyince gitmekten vazgeçtiğini ancak öyle olmasaydı insan eti yiyebileceğini söyledi.

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YALANLADILAR

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Bolsonaro'nun ziyaret ettiğini söylediği bölgede yaşayan Yanomami halkı, hiçbir zaman bu tür eylemlerde bulunmadıklarını ifade etti. Bölgede yamyamlığın uygulandığı iddiaları antropologlar tarafından da reddedildi.


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Anahtar Kelimeler:
Jair Bolsonaro yamyam
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