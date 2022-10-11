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  4. Dalgınlığın bu kadarı! Yeraltındaki otoparkta yer arıyordu... Asansör boşluğunu park yeri zannedince dehşeti yaşadı

Dalgınlığın bu kadarı! Yeraltındaki otoparkta yer arıyordu... Asansör boşluğunu park yeri zannedince dehşeti yaşadı

11.10.2022 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

38 yaşındaki ismi açıklanmayan sürücü, Almanya'nın Stuttgart kentinde bir yeraltı otoparkında yer arıyordu. Otoparkın içinde gezindiği sırada asansörün olduğu bölümü park yeri zanneden sürücü kapının açılmasıyla birlikte 10 metrelik asansör boşluğuna düştü. Olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edilmesiyle beraber sürücü kazayı yara almadan atlatmayı başardı.

Dalgınlığın bu kadarı! Yeraltındaki otoparkta yer arıyordu... Asansör boşluğunu park yeri zannedince dehşeti yaşadı

38 yaşında ismi açıklanmayan bir kadın sürücü, Almanya’nın Stuttgart kentindeki bir yeraltı otoparkında park yeri arıyordu. Asansörün bulunduğu bölümü park yeri zanneden kadın, arabasıyla asansörün kapısına dokunduğunda kapı aniden açıldı ve sürücü aracıyla birlikte 10 metrelik asansör boşluğundan aşağı düştü. Arabası ters bir şekilde düşen kadın mucizevi bir şekilde kurtulmayı başardı.

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CEP TELEFONUYLA ACİL ARAMA YAPTI

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Ters dönen arabasının içinde cep telefonuna ulaşan kadın yardım istemeyi başardı. Stuttgart İtfaiyesi sözcüsü, "Kadın cep telefonuyla acil arama yapabildi. Olay yerine geldiğimizde bir süre onu nasıl kurtaracağımızı hesaplamak zorunda kaldık” dedi.

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Sürücü şaşkınlığını dile getirerek Almanya'daki Bild gazetesine "Bunun nasıl olabileceği hakkında hiçbir fikrim yok. Fiziksel olarak tekrar iyiyim." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya araba park
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