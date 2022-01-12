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Brezilya’da hamile kadın otobüste doğum yaptı! Doğuma tanık olan yolcular dakikalarca alkışladı

12.01.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde yaşanan ilginç bir olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hamile bir kadın aniden sancılanması sonucunda otobüste doğum yaptı. Bu anlara tanık olan yolcular ise dakikalarca alkışladı.

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde hamile bir kadın otobüse binmesinden kısa bir süre sonra ağrı çekmeye başladı. Otobüste bulunanlar sürücüden hastaneye gitmesini istese de doğum hastaneye yetişemeden otobüste gerçekleşti. Kadına doğumda yardımcı olan diğer yolcular, sorunsuz gerçekleşen doğumu dakikalarca alkışladı. Doğum sırasında otobüse yetişen sağlık görevlisinin bebeği kucağına alarak hastaneye götürdüğü anlar ise çevrede bulunanlar tarafından kaydedildi.

Otobüste doğum yapan kadın, yaşananlar nedeniyle çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle özür diledi.

(İHA)

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Brezilya
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