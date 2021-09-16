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  4. Tam 1 yıl boyunca cinsel ilişkiye giymeyen TikTok kullanıcısı, hamile olduğunu söyledi! Paylaşımı sosyal medyada ses getirdi

Tam 1 yıl boyunca cinsel ilişkiye giymeyen TikTok kullanıcısı, hamile olduğunu söyledi! Paylaşımı sosyal medyada ses getirdi

16.09.2021 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok kullanıcısı Samantha Gibson, bir yıldan fazla süredir hiç cinsel ilişkiye girmemesine rağmen hamile olduğunu söyledi. TikTok hesabından yaptığı paylaşımda Gibson, doktorların hamile olduğunu söylemesinin ardından yaşadığı korkuyu anlattı.

Tam 1 yıl boyunca cinsel ilişkiye giymeyen TikTok kullanıcısı, hamile olduğunu söyledi! Paylaşımı sosyal medyada ses getirdi

TikTok’da bir anda popüler olan ve 1 milyondan fazla görüntülenmeye ulaşan paylaşım aslında Gibson’un mide ağrıları yaşadığı günleri anlatmasıyla başlıyor. Bir türlü geçmeyen mide ağrıları nedeniyle hastaneye giden Gibson’u doktorlar kan testi için yönlendirdi. Ancak testin sonuçları Gibson dahil olmak üzere herkesi şaşırttı. Çünkü kan testine göre Gibson hamileydi. Gibson ise 1 yılı aşkın süredir cinsel ilişkiye girmediği için bunun mümkün olamayacağını söylüyor.

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“KAN TESTİ SONUÇLARI KARIŞMIŞ OLABİLİR”

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Baş dönmesi ve mide ağrısı şikayetiyle doktora gittiğini belirten Gibson, “Haftada iki veya üç kez mideme ağrılar giriyordu. Ağrı başladığında mide bulantısı da yapıyordu. Hareket edemiyordum hatta yürüyemiyordum. Hastanede kan testi yaptırmamı söylediler. Sonuçlarda hormon seviyesi yüksek çıktı ve bana hamile olduğum açıklandı. Bu mümkün değil” dedi.

Kan testinin ardından idrar testi için yeniden doktora gittiğini belirten Gibson bu sefer de hamilelik sonucunun negatif olduğunu paylaştı. Doktorlar Gibson’un durumunu araştırmaya devam ederken yumurtalık kisti şüphesinde birleşti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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