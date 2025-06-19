Brezilyalı fenomen İstanbul'da estetik operasyonda öldü! Reklam anlaşması sonu oldu! İhmal iddiası...

Mozambikli sanatçı Elgar Sueia ve eşi Ana Bárbara Buhr Buldrini, hem reklam anlaşması hem de balayı için Türkiye’ye geldi. Influencer olan Ana Bárbara Buhr Buldrini estetik cerrahi merakından dolayı yaptığı araştırmalar sonucunda Türkiye’de bulunan bir şirket ile görüştü.

Ekol TV'nin haberine göre Ana Bárbara Buhr Buldrini, İstanbul’un Tuzla ilçesinde bulunan, mide botoksu ameliyatları sonrası çok sayıda ölüm haberinin ardından adını değiştiren hastane ile reklam anlaşması yaptı.

GENÇ KADININ SONU OLDU

5 Haziran 2025 tarihinde eşiyle birlikte hastaneye bağlı özel bir kliniğe rutin testler için gitti. Genç kadın anlaştıkları operasyona 2 gün olmasına rağmen acil bir durum ya da yeterli tıbbi hazırlık olmamasına rağmen aynı akşam ameliyata alındı. lgar Sueia eşinin aç girmesi gereken ameliyata tok halde alındığını ve doktorların Ana Bárbara’nın kalbinin yavaşladığını söylediğini iddia etti. Eşini o ameliyatta kaybetti.

Elgar Sueia, “13 Haziran tarihinde İstanbul’a geldik. Amacımız birkaç gün İstanbul’u gezmekti. Ayın 15’inde kliniği ziyaret etmek maksadıyla gittik. Gittiğimizde eşim ameliyata alındı. Maalesef ayın 15’ini 16’sını bağlayan gecede sabaha karşı bu trajik olay yaşandı” dedi.

"Hepimiz operasyon için karımın tamamen ayık olması ve 24 saat boyunca bir şey yememesi gerektiğini biliyorduk. Cumartesi günü doktor ve kız arkadaşı bizi dışarı çıkardı. Avrupa Yakası’ndaki bir kulübe gittik. O gün biraz alkol aldık. Doktor da bunu biliyordu” ifadelerini kullandı. “O anda kendimi kaybettim. Ağladım, bağırdım, etrafı yumrukladım. Elimde hala yara izleri var. Onu morgda gördüm. Çok güzel görünüyordu ama ölmüştü” sözleriyle korkunç anları anlattı.

"YASAK SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR"

Hastane ise şu açıklamayı yaptı: "Ana Barbara Buhr Buldrini isimli hasta, diş hekim hastası olarak hastanemize yönlendirilmiş, operasyon öncesi tüm yasal ve tıbbi bilgilendirmeler kendisine detaylıca yapılmış ve gerekli onamları alınmıştır. Operasyon, diş hekim tarafından, hastanemizin sağladığı standartlara uygun ameliyathane koşullarında gerçekleşmiştir. Uyanma sırasında hastamızda ani ve beklenmeyen bir komplikasyon gelişmiş ve ventriküler fibrilasyona nedeniyle arrest yaşamış, ekstübe edilmeden 1 saat 30 dakika ameliyathane koşullarında uzman anestezi ekibimiz tarafından resüstasyon yapılmıştır. Yapılan tüm müdahalelere karşın hasta geri döndürülememiştir. Vefatın kesin nedeninin tespiti amacıyla yasal süreç başlatılmıştır. Süreç, ilgili resmi makamlarla tam bir iş birliği içinde ve şeffaflıkla yürütülmektedir. Ölüm nedeni ile ilgili tatmin edici açıklamanın otopsi sonucu ile netleşeceğini umuyor değerli ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Tusa Hastanesi olarak tüm hasta ve hasta yakınlarımızın sağlık sorunlarında yanında ve destek olmaya devam edeceğiz."