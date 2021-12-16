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Brezilyalı ‘Hulk’ olarak biliniyor! Hayatını riske atan bir vücut geliştiricisi: Romario Dos Santos

16.12.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Canavar' ve 'Hulk' gibi lakapları olan Brezilyalı vücut geliştirici Romario Dos Santos Alves, vücudundaki değişikliklerle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Petrol, alkol ve birbirinden bağımsız birçok kimyasalı vücuduna enjekte eden Alves, kollarının gelişmesini sağladı. En büyük idolünün çizgi roman kahramanı Hulk olduğunu dile getiren Romario Dos Santos Alves, vücut geliştirmeye devam edeceğini dile getirdi.

Brezilyalı ‘Hulk’ olarak biliniyor! Hayatını riske atan bir vücut geliştiricisi: Romario Dos Santos

Brezilya'da yaşayan Romario dos Santos Alves vücut geliştirme sporu ile yakından ilgileniyor. Hayatının en büyük amacının kas kütlesini arttırmak olarak gösteren Romario dos Santos Alves'in trapezleri normal bir sporcudan kat be kat be büyük durumda. Sağlığını ve hayatını riske atarak vücut geliştirme sporuna devam eden Alves, normal bir sporcunun kullandığından farklı bir yöntem uygulayarak vücuduna kimyasal ürünler enjekte ediyor. Doktorların sakat kalma riski bulunduğunu belirtmesine rağmen Alves, dünyanın en kaslı adamı olmak için rakiplerine meydan okuyor.

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“SENİN KAFANI KOPARACAĞIM” DEMİŞTİ

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Vücut geliştirme sporuna adete tutku ile bağlı olan Romario dos Santos Alves, Mart ayında 27 yaşındaki İranlı Hulk Sajad Gharibi'ye meydan okumasıyla kısa sürede ünlenmişti. Romario dos Santos Alves, "120 kg olacağım ve sana mesaj göndereceğim bana meydan okuyan İranlı Hulk: Ben 120 kg olacağım sen de 120 kg'ye ineceksin" mesajını göndermişti. Brezilya vücut geliştirme sporcusu sert sözlerini bir adım öteye taşıyarak İranlı dev Hulk'a "Senin kafanı koparacağım" restini çekmişti.

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