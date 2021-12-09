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Sosyal medya onları konuşuyor! Ortak nişanlısı olan tek yumurta ikizleri bütün hayatlarını beraber yaşıyor

09.12.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’da yaşayan 35 yaşındaki Anna ve Lucy DeCinque, yemek yemek, duş almak, giyinmek ve uyumak dahil günün her dakikasını birlikte geçiriyorlar. Tek yumurta ikizleri olan kardeşler, aynı hayatları yaşayabilmek için 40 yaşındaki Ben Byrne ile birlikte nişanlandılar. Sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken ikizler yeni hedeflerinin aynı anda hamile kalmak olduğunu açıkladı.

Sosyal medya onları konuşuyor! Ortak nişanlısı olan tek yumurta ikizleri bütün hayatlarını beraber yaşıyor

Anna ve Lucy DeCinque, diğer tek yumurta ikizlerinden farklı olarak birbirleri olmadan hareket edemiyorlar. 35 yaşındaki kardeşler gün içindeki bütün aktivitelerini beraber yapıyorlar. Hatta porsiyonlarının tam olarak aynı miktarda olduğundan emin olmak için yiyeceklerini dahi ölçüyorlar. Hayat düzenlerinin aynı olmasını isteyen ikizler adet döngülerini kontrol etmek için birlikte sıcaklıklarını ölçüyorlar. İkili bu sayede aynı anda hamile kalabileceklerini düşünüyor.

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“GERÇEK ŞOV BİZİZ”

kapak ikizler

Hamile kalmanın zorluluğu hakkında konuşan ikizler, gebeliğin eş zamanlı olabilmesinin beklediklerinden daha zor olduğunu dile getirdi. Sosyal medyada kısa sürede popüler olan ikizlerin hayatı TLC’nin Extreme Sisters programında anlatılacak. Program için heyecanlı olduklarını dile getiren ikizler, “Aşk hikayemizi sergilemeye hazırız. Dürüst olmak gerekirse gerçek şov biziz. İkimizden daha aşırı kimsenin olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

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