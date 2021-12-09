Sosyal medya onları konuşuyor! Ortak nişanlısı olan tek yumurta ikizleri bütün hayatlarını beraber yaşıyor

Anna ve Lucy DeCinque, diğer tek yumurta ikizlerinden farklı olarak birbirleri olmadan hareket edemiyorlar. 35 yaşındaki kardeşler gün içindeki bütün aktivitelerini beraber yapıyorlar. Hatta porsiyonlarının tam olarak aynı miktarda olduğundan emin olmak için yiyeceklerini dahi ölçüyorlar. Hayat düzenlerinin aynı olmasını isteyen ikizler adet döngülerini kontrol etmek için birlikte sıcaklıklarını ölçüyorlar. İkili bu sayede aynı anda hamile kalabileceklerini düşünüyor.

“GERÇEK ŞOV BİZİZ”

Hamile kalmanın zorluluğu hakkında konuşan ikizler, gebeliğin eş zamanlı olabilmesinin beklediklerinden daha zor olduğunu dile getirdi. Sosyal medyada kısa sürede popüler olan ikizlerin hayatı TLC’nin Extreme Sisters programında anlatılacak. Program için heyecanlı olduklarını dile getiren ikizler, “Aşk hikayemizi sergilemeye hazırız. Dürüst olmak gerekirse gerçek şov biziz. İkimizden daha aşırı kimsenin olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.



