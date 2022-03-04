Ünlü Rus playboy modeli Maria Liman, Ukrayna için isyan etti! “Çok acı çekiyoruz”

Sosyal medyanın en popüler isimlerinden biri olarak tüm dünyada takipçileri bulunan Rus model Maria Liman’ın paylaşımı gündeme oturdu. Liman’ın “Artık savaş olmasın” sözleriyle başlayan gönderisi sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı. Rus olan Liman, biri Rus diğeri Ukryana bayrağına sarılı iki çizgi film karakterinin birbirlerine sarıldığı bir gönderi yayınladı. Liman’ın gönderisine “Mucizelere inanırım” notunu eklemesi dikkatlerden kaçmadı.

“DOĞRU KELİMELERİ BULUN”

Rus ve Ukrayna bayraklarına sarılı karikatürlerden sonra bir video yayınlayan Liman, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e seslendi. Liman Putin’den operasyonları durdurmasını istediği gönderisinde, “Başımın üstünde huzurlu bir gökyüzü istiyorum. Rus olduğum için gurur duymak istiyorum. Rusya’nın Dünya Mirası, güçlü ekonomisi, Olimpiyat şampiyonları, kültürüyle gurur duymak itiyorsum. Dünya tarihinde bu şekilde yer almak istemiyorum. Batı dünyasındaki tepkiler çok acı. Her zaman gülümsemeyle karşılanan bir ulustuk, yeniden sevilmek istiyorum” dedi.

Putin’e oy verdiğini ifade eden Liman, Rusya Devlet Başkanı’ndan müzakere masasında olumlu adımlar atması için özel istekte bulundu. Liman, “Biz eşsiz insanlarız, yetenekli, akıllı, diğerlerinden önde, cömert, neşeli, kibar! Elbette herkese böylesine büyük bir ülkeyi yönetme hakkı verilmez. İşte bu yüzden biz Ruslar en bilge, en zeki, en dürüst VV Putin'e oy verdik! Halkı önemseyen, halkıyla gurur duyan ve onları seven VV Putin, size ve bilgeliğinize inanıyoruz, lütfen Rus ve kardeş halkların huzur içinde uyumasına izin vermeyen tüm operasyonları durdurun. Müzakere masasına oturun ve doğru kelimeleri bulunç Müzakere etmeyi biliyorsunuz! Çok acı çekiyoruz!" diye konuştu.



