Brezilyalı şarkıcı Viviane de Queiroz Pereira, sevgilisinin yanında gaz çıkartmaktan çekinince hastanelik oldu

Pocah olarak da bilinen Viviane de Queiroz Pereira, hastaneden çekilen pozlarını sosyal medyada hesabından paylaştı. 27 yaşındaki şarkıcı, “Sabah 5.30’da şiddetli bir karın ağrısıyla uyandım ve hastaneye zor yetiştim. Şimdi iyiyim. Sadece gaz sıkışması yaşadım” diye konuştu.

“BU DURUMDAN UTANMAYIN”

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde doğan Pereria, başta karın ağrılarını görmezden geldiğini ancak dayanılmaz bir noktaya ulaştığında ise hastaneye gitmek zorunda kaldığını söyledi.

Erkek arkadaşının yanında gaz çıkartmak istemediği için hastanelik olduğunu ve zor saatler yaşadığını ifade eden Pereria, kadın takipçilerine seslendiği bir paylaşım yaptı. Hastane odasından paylaşım yapan Pereria, “Sevgililer birbirinin önünde gaz çıkartmaktan utanmamalı. Gerçekten utanç verici bir durum olsa da benim yaşadığım daha büyük bir sıkıntı. Erkek arkadaşımla hastaneye gittik ve gaz sıkışması sorunum olduğunu öğrendik” dedi.



