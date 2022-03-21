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Vücudundaki tüyleri almayı tamamen bıraktı! “Abonelerim buna bayılıyor”

21.03.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralyalı OnlyFans modeli Aimee, toplumsal güzellik normlarını tamamen reddederek yıllardır vücut tüylerini almayı bıraktığını itiraf etti. Kendisine sert tepki gösterenlere aldırış etmediğini söyleyen Aimee, tavrının kadınlara uygulanan kalıplara bir başkaldırı olduğunu dile getirdi. Aimee, OnlyFans abonelerinin doğal görüntüsünü beğendiğini söyleyerek vücut kıllarını paylaşmaktan utanmadığını ifade etti.

Vücudundaki tüyleri almayı tamamen bıraktı! “Abonelerim buna bayılıyor”

21 yaşındaki Avustralyalı OnlyFans modeli Aimee, seksi fotoğraf ve videolarını yayınlanmanın kendisi için bir tutkuya dönüştüğünü ifade etti. OnlyFans modelliğinden önce bebek bakıcılığı yaptığını anlatan Aimee, vücut kıllarını almadan verdiği pozlarla kısa sürede popüler olmayı başardı. Model doğal kıllarından dolayı güven duymasına rağmen bazı insanların onun görüntüsünü kabul etmediğini ve sert tepkiler gösterdiğini söyledi. Aimee kendisine yöneltilen olumsuz yorumlara ise vücut kıllarını gösteren bir paylaşımla cevap verdi.

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“TÜM TÜYLERİMİ SEVİYORUM”

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Ergenliğinden beri vücut tüylerini almaktan hoşlanmadığını dile getiren Aimee, “Dürüst olmak gerekirse tüm vücut tüylerimi seviyorum. Her yerde tüylerimin uzamasına izin verdim. Bacaklarımda, kollarımda, yüzümde ve koltukaltımda... Çevremdekiler bile ‘Sen kızsın, iğrenç olma, bunu görmek istemiyorum’ şeklinde yorumlar yaptı. Doğal bedenimin utanılacak bir şey olduğuna inanmayı reddediyorum” diye konuştu.

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Kadınların başkalarını memnun etmek ya da bunun bir kurala dönüşmesi nedeniyle vücut tüylerini almak zorunda kalmasına anlam veremediğini ifade eden Aimee, “Vücut tüylerinin alınmasına hiçbir şekilde karşı değilim. Ancak kadınların başkalarını memnun etmek veya saygı gösterilmesi için tüylerini almalarının zorunlu olduğu yönündeki güçlü fikre karşıyım” dedi.

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“BENİ OLDUĞUM GİBİ SEVİYORLAR”

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OnlyFans sayfasında kendisine ait bir dünya yarattığını ve takipçileriyle aralarında özel bir frekans oluştuğundan söz eden Aimee, “Orada tamamen olduğum gibi davranıyorum. Abonelerim buna bayılıyor. Beni olduğum gibi seviyorlar ve bu durum beni mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

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