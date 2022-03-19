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  4. Chelsea taraftarı model Ally Rhodes, sosyal medyadan tepki gösterdi! Takımına pozlarıyla destek oldu

Chelsea taraftarı model Ally Rhodes, sosyal medyadan tepki gösterdi! Takımına pozlarıyla destek oldu

19.03.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna saldırısı sonrasında İngiltere’de Rus oligark Roman Abramovich’in mal varlığını dondurulmuştu. Bu karardan en çok futbol dünyasının dev kulüplerinden biri olan Chealse etkilendi. Kulübün satışa çıktığı açıklanırken Chelsea taraftarları duruma sosyal medya hesaplarından tepki göstermeye başladı. İngiliz model Ally Rhodes de paylaşımlarıyla tepki gösteren taraftarlar arasında yerini aldı.

Chelsea taraftarı model Ally Rhodes, sosyal medyadan tepki gösterdi! Takımına pozlarıyla destek oldu

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrasında diğer devletler Rusya’ya yaptırım uygulamaya başladı. Yaptırımlardan Rusya’nın önemli iş insanlarından Roman Abramovich de olumsuz yönde etkilendi. İngiltere hükümetinin aldığı karar doğrultusunda mal varlığı dondurulan Abramovich, Chelsea takımını satışa çıkarttığını duyurdu. Abramovich’in kararı Chelsea taraftarlarını harekete geçirdi.

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SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRIDA BULUNDU

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Chelsea formasıyla sosyal medya hesabından bir pozunu paylaşan OnlyFans modeli Ally Rhodes, “Kulübü rahat bırakın” çağrısında bulundu. Taraftarı olduğu Chelsea'nin hiçbir maçını kaçırmayan ve yaptığı paylaşımlarla takımına desteğini sürekli olarak gösteren Rhodes son yaptırımlar sonrasında takımın girdiği çıkmazdan etkilendiğini ifade etti. Rhodes paylaşımına, “Ortada Chelsea Futbol Kulübü'ne karşı bir gündem var. Her zaman vardı, her zaman olacak.” notunu ekledi.

Kulübüne desteğini sonuna kadar sürdüreceğini dile getiren fanatik model, “Yatırım olsun ya da olmasın Londra mavidir ve sonsuza kadar mavi kalacaktır” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Chelsea OnlyFans
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