Bridgerton 2. sezon fragmanı ve afişi yayınlandı! Bridgerton yeni sezon Netflix'te ne zaman başlıyor?

Sevilen dizi Bridgerton, Lord Anthony Bridgerton’ın gerçek aşkı bulma çabasına odaklanan 2. sezonuyla 25 Mart’ta Netflix'te seyirci karşısına çıkacak. 3. ve 4. sezon onayını şimdiden alan, ilk sezonuyla Netflix'in en çok izlenen dizilerinden birisi olmayı başaran Bridgerton'ın 2. sezon fragmanı da yayınlandı.

ÜNLÜ OYUNCULAR HAYRANLARININ SORULARINI YANITLADI

Netflix ve Shondaland, Bridgerton dizisinin farklı ülkelerden gelen hayranlarını dizinin uyarlandığı romanın yazarı Julia Quinn ve oyuncularından Nicola Coughlan, Simone Ashley, Charithra Chandran ve Golda Rosheuvel’ın da katılımıyla çevrimiçi olarak düzenlenen bir soru-cevap etkinliğinde bir araya getirdi.



Sevgililer Günü üzerine gerçekleşen sohbette dizinin ilk sezonunun başarısı, dizinin ikinci sezonuna katılan yeni karakterler ve başta Lady Whistledown olmak üzere ailenin diğer üyelerinin geleceği konuşuldu. Sürprizlerle dolu bu etkinlik kapsamında ayrıca dizinin ikinci sezon tanıtım fragmanı yayınlandı.

Shonda Rhimes’ın yapım şirketi Shondaland’in ve Rhimes ile uzun süredir birlikte çalışan Chris Van Dusen’ın yaratıcısı olduğu Bridgerton’ın ikinci sezonu, nüfuz sahibi Bridgerton ailesindeki kardeşlerin en büyüğü Lord Anthony Bridgerton’ın (Jonathan Bailey) yaşadıklarını konu alıyor.



BRIDGERTON YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Anthony Bridgerton, kendine yakışan bir evlilik yaparak ailesini onurlandırmak istiyor. Naiplik dönemi Londrası'ndaki rekabetçi evlilik ortamına ilk kez giren Kate (Simone Ashley) ve kız kardeşi Edwina Sharma'nın (Charithra Chandran) Hindistan'dan dönüşü ise bu arayışı kolaylaştırıyor.



Anthony Edwina ile ilgilenmeye başladığında Kate, onun asıl niyetinin gerçek aşkı bulmak olmadığını anlıyor ve bu birlikteliğin önüne geçmek için elinden geleni yapıyor. Ancak bu süreç, Kate ve Anthony’nin yakınlaşmasına sebep oluyor ve ilişkileri daha karmaşık bir noktaya sürükleniyor. En derin sırrını yakınlarından saklayan Penelope (Nicola Coughlan), şehirdeki varlığını sürdürmeye devam ederken, Featherington Ailesi ise yeni varislerinin aralarına katılmasını bekliyor.



BRIDGERTON OYUNCU KADROSU

Bridgerton kalıcı arkadaşlıkların zamansızlığını, kendi başının çaresine bakan aileleri ve her şeyi fetheden bir aşk arayışını ele alan romantik, skandallarla dolu ve kıvrak zekalı bir dizi. Dizide ayrıca Adjoa Andoh (Lady Danbury), Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley), Harriet Cains (Philipa Featherington), Bessie Carter (Prudence Featherington), Shelley Conn (Mary Sharma), Nicola Coughlan (Penelope Featherington), Phoebe Dynevor (Daphne Basset), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton), Martins Imhangbe (Will Mondrich), Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Calam Lynch (Theo Sharpe), Luke Newton (Colin Bridgerton), Golda Rosheuvel (Queen Charlotte), Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Will Tilston (Gregory Bridgerton), Polly Walker (Portia Featherington) ve Rupert Young (Jack) ile birlikte Lady Whistledown’ı seslendiren Julie Andrews da yer alıyor. Dizi, Julia Quinn’in romanlarından uyarlandı.



