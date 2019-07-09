Mynet Trend

British Airways dijital güvenlik konusunda sınıfta kaldı

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 09.07.2019 09:30 | Son Güncelleme

İngiltere havacılık otoritesi, 2018’de yaşanan hack olayında yeterli güvenlik sağlayamadığı gerekçesiyle British Airways için rekor para cezası kesti.

British Airways dijital güvenlik konusunda sınıfta kaldı

İngiltere’nin köklü havayolu şirketi, yeterli dijital güvenlik önlemlerini almadığı için, Information Commissioner’s Office’ine (ICO) 230 milyon dolar ceza ödeyecek.

2018 Eylül ayında yaşanan hacker saldırısında, saldırganlar 380 bin hava yolu müşterisinin kişisel ve finansal bilgilerini çalmışlardı. Saldırıyı düzenleyen grubun, daha önce Ticketmaster UK servisine saldıran hacker grubu olduğu anlaşılmıştı.

ICO’nun kestiği bu ceza ise rekor olarak nitelendiriliyor. Kurum daha önce en yüksek cezayı Facebook’a kesmişti. Ceza sadece 750 bin doalr seviyesindeydi. Öte yandan Facebook’a ceza kesildiği dönemde yasaların izin verdiği en yüksek cezanın boyutu uygulanmıştı. Ardından yapılan yasal düzenlemede ise şirketlere milyarlarca dolara varan cezalar kesebilmenin önü açılmıştı.

HTC U11+ için Android 9.0 Pie çıktı!

Gören telefonuna sarıldı! Temmuz ayında şaşırtan manzaraGören telefonuna sarıldı! Temmuz ayında şaşırtan manzara
CD Projekt Red Cyberpunk dünyasında geçen oyunlar hazırlıyorCD Projekt Red Cyberpunk dünyasında geçen oyunlar hazırlıyor
Windows 1.0 geri mi dönüyor? Windows 1.0 geri mi dönüyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere British Airways

En Çok Okunan Trend Haberler

Erkek arkadaşını babasından saklarken ölümüne neden olmuştu!

Erkek arkadaşını babasından saklarken ölümüne neden olmuştu!

Nişanlısını da kandırmış! 'Ben binbaşıyım' deyip...

Nişanlısını da kandırmış! 'Ben binbaşıyım' deyip...

Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağış uyarısı

Kimse onu yalnız bırakmadı! Ölmeden önce son dileği gerçek oldu

Kimse onu yalnız bırakmadı! Ölmeden önce son dileği gerçek oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni Fiyat Performans Kralı! MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X

Yeni Fiyat Performans Kralı! MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!

Oyun severler toplanın! Dikkat çeken tasarım ve performans

Oyun severler toplanın! Dikkat çeken tasarım ve performans

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Instagram'dan flaş karar! O kişiler engellenecek

Instagram'dan flaş karar! O kişiler engellenecek

Sony Xperia 20, bugün özellikleri ile karşımıza çıktı

Sony Xperia 20, bugün özellikleri ile karşımıza çıktı

CD Projekt Red Cyberpunk dünyasında geçen oyunlar hazırlıyor

CD Projekt Red Cyberpunk dünyasında geçen oyunlar hazırlıyor

Windows 1.0 geri mi dönüyor?

Windows 1.0 geri mi dönüyor?

HongMengOS ile devrim yaratacak

HongMengOS ile devrim yaratacak

İngiliz 5G servisleri için Huawei’ye güveniyor

İngiliz 5G servisleri için Huawei’ye güveniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.