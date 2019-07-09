British Airways dijital güvenlik konusunda sınıfta kaldı

İngiltere’nin köklü havayolu şirketi, yeterli dijital güvenlik önlemlerini almadığı için, Information Commissioner’s Office’ine (ICO) 230 milyon dolar ceza ödeyecek.

2018 Eylül ayında yaşanan hacker saldırısında, saldırganlar 380 bin hava yolu müşterisinin kişisel ve finansal bilgilerini çalmışlardı. Saldırıyı düzenleyen grubun, daha önce Ticketmaster UK servisine saldıran hacker grubu olduğu anlaşılmıştı.

ICO’nun kestiği bu ceza ise rekor olarak nitelendiriliyor. Kurum daha önce en yüksek cezayı Facebook’a kesmişti. Ceza sadece 750 bin doalr seviyesindeydi. Öte yandan Facebook’a ceza kesildiği dönemde yasaların izin verdiği en yüksek cezanın boyutu uygulanmıştı. Ardından yapılan yasal düzenlemede ise şirketlere milyarlarca dolara varan cezalar kesebilmenin önü açılmıştı.

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