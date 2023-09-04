Britney Spears beline yılan dövmesi yaptırıp ata çıplak bindi! Şoke eden anlar

Britney Spears ile Sam Asghari, yaklaşık beş yıl birliktelik yaşadıktan sonra geçtiğimiz haziran ayında şarkıcının California'daki evinde gerçekleşen görkemli bir törenle evlenmişlerdi.

Ancak evlilik sadece 14 ay sürdü ve Sam Asghari hem darp hem de ihanet suçlamasıyla evi terk etti. Sam Asghari, eşinin kendisini aldattığı söylentileri üzerine 41 yaşındaki şarkıcıdan ayrılmak istediğini söyleyerek mahkemeye başvurdu.

ABD'li şarkıcı Britney Spears, bu haberlerin ardından altı 'favori erkeğini' evine davet ederek kendisine çılgın bir boşanma partisi verdi.

Boşanma partisiyle uzun süre konuşulan Spears şimdi de beline yaptırdığı yılan dövmesi ve ata biniş şekli ile gündem oldu.

Britney Spears, çölde ata binmeye gitti. Yaz sıcağından bunalan Spears, o sırada üzerindeki kıyafeti çıkarıp beyaz şortu ve kafasına taktığı şapka ile yoluna devam etti.

41 yaşındaki şarkıcı, kısa bir süre önce beline yaptırdığı yılan dövmesini sergiledi.

