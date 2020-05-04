Britney Spears bu defa da evini yaktı

90’lı yıllarda pop müziğin en popüler isimlerinden biri olan, daha sonra ise karıştığı skandalların ardı arkası kesilmeyen ve bunalıma giren Britney Spears’ın bu kez de sakarlıklarıyla başı dertte.

AYAĞINI KIRMIŞTI

Sosyal medyayı aktif kullanan 38 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, vaktinin çoğunu spor yaparak ve dans ederek geçiriyor. Ünlü şarkıcı, son aylarda koronavirüs salgınında dans ve motivasyon konuşması yaptığı videoları takipçileriyle paylaşıyor. Geçen aylarda dans ederken ayağını kıran Spears, en son paylaşımıyla da 6 ay önce evinin spor salonunu yaktığını itiraf etti.

YANAN MUMU UNUTUNCA...

Spor salonunda bulunan iki mumdan bir tanesini yanmış halde unuttuğunu ve yanan mumun diğerini tutuşturması sonucu yangın çıktığını söyleyen Spears, yangın sonrası salonda bulunan birkaç ekipman dışında her şeyin yandığını söyledi. Spears, yangın alarmının zamanında çaldığını ve bu nedenle kimsenin yaralanmadığını ifade etti. Fakat salonun kapısına gittiği sırada alevlerin tüm odayı sardığını açıkladı.

