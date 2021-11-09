Britney Spears’dan bir üstsüz paylaşım daha!

Britney Spears, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 39 yaşındaki eski popstar, 40 milyona yakın takipçisine yatak odasında çektiği üstsüz bir pozunu paylaştı. Sarı iç çamaşırıyla yatak odasından üstsüz bir fotoğrafını paylaşan şarkıcı fotoğrafına şu notu ekledi:

“Dün odamda ilk kez gerçek fotoğraf makinesi kullandım. Zamanlayıcıyı ayarlayarak sehpanın üzerine koydum. Minnie Mouse benim için yatakta”

ANNESİNİ SUÇLADI

Babası Jamie Spears'ın vasiliğinin tamamen kalkması için gün sayan şarkıcı Britney Spears, her fırsatta kendisine destek çıkmayan ailesine sitem ederken babasıyla birlikte annesi Lynne Spears’ı da suçlayıcı açıklamalarda bulunmuştu. Britney Spears, annesi Lynne Spears'ı 13 yıldan fazla bir süredir şarkıcının hayatını kontrol eden sistemin arkasındaki isim olarak göstermişti.



