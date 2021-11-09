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Britney Spears’dan bir üstsüz paylaşım daha!

09.11.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Babası Jamie Spears’ın vasilikten çekildikten sonra olnalardan ötürü babasıyla birlikte annesi Lynne Spears’ı da suçlayayıcı açıklamalar yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde “Rahibe Teresa olmaktan bıktım” açıklamasını yapan Britney Spears, yatak odasından üstsüz fotoğrafını paylaştı.

Britney Spears’dan bir üstsüz paylaşım daha!

Britney Spears, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 39 yaşındaki eski popstar, 40 milyona yakın takipçisine yatak odasında çektiği üstsüz bir pozunu paylaştı. Sarı iç çamaşırıyla yatak odasından üstsüz bir fotoğrafını paylaşan şarkıcı fotoğrafına şu notu ekledi:

“Dün odamda ilk kez gerçek fotoğraf makinesi kullandım. Zamanlayıcıyı ayarlayarak sehpanın üzerine koydum. Minnie Mouse benim için yatakta”

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ANNESİNİ SUÇLADI

Babası Jamie Spears'ın vasiliğinin tamamen kalkması için gün sayan şarkıcı Britney Spears, her fırsatta kendisine destek çıkmayan ailesine sitem ederken babasıyla birlikte annesi Lynne Spears’ı da suçlayıcı açıklamalarda bulunmuştu. Britney Spears, annesi Lynne Spears'ı 13 yıldan fazla bir süredir şarkıcının hayatını kontrol eden sistemin arkasındaki isim olarak göstermişti.


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Britney Spears
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