MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Britney Spears: Hayallerim öldü

Britney Spears: Hayallerim öldü

18.07.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Babası Jamie Spears'a karşı verdiği vasilik mücadelesini kaybeden Britney Spears, "Vasilik hayallerimi öldürdü. Elimde kalan tek şey umut ve umut öldürülmesi en zor şeydir" dedi.

Britney Spears: Hayallerim öldü

Britney Spears, kariyerinin kontrolü babasının elinde bulunduğu sürece bir daha sahneye çıkmayacağını ve 13 yıldır süren vasilik durumunun hayallerini öldürdüğünü dile getirdi.

Spears, "Babam ne giydiğimi, söylediğimi, yaptığımı veya düşündüğümü kontrol ederken yakın zamanda sahnelere çıkmayacağım" dedi.

"Evimin salonundan videolar paylaşmayı Vegas'ta sahnede olmaya tercih ederim" diyen Spears, "Çok fazla makyajlanıp, tekrar sahnede deneyip deneyip deneyip kendi şarkılarımın remixleriyle gerçek şeyleri yapamamayı kabul etmeyeceğim" diye konuştu.

Spears, "Vasilik hayallerimi öldürdü. Elimde kalan tek şey umut ve umut öldürülmesi en zor şeydir" yazdı.

Spears'ın vasiliğin sonlanması için açtığı davayı geçtiğimiz günlerde kaybetmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gülben Ergen'den Ümitcan Uygun isyanıGülben Ergen'den Ümitcan Uygun isyanı
PARTNEREmir Sarıgül bu işe çok sinirlenecek! Bodrum'da tatil yapan Buket Aydın'a 300 adet gülle jest yapıldıEmir Sarıgül bu işe çok sinirlenecek! Bodrum'da tatil yapan Buket Aydın'a 300 adet gülle jest yapıldı
Ali Sunal ikinci kez baba oldu! "Heyecanım dorukta"Ali Sunal ikinci kez baba oldu! "Heyecanım dorukta"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Felaketin boyutu belli oldu! Dehşete düşüren rakam

Felaketin boyutu belli oldu! Dehşete düşüren rakam

Cinayetin çözülmesinden sonra ilk kez konuştular

Cinayetin çözülmesinden sonra ilk kez konuştular

''Kankam'' dediği boğası 'Kral'ı sattı: Moralimiz bozuk

''Kankam'' dediği boğası 'Kral'ı sattı: Moralimiz bozuk

TBMM'de kabul edildi! İşverenlere asgari ücret desteği

TBMM'de kabul edildi! İşverenlere asgari ücret desteği

Tatilciler akın etti! Bozcaada'da adım atacak yer kalmadı

Tatilciler akın etti! Bozcaada'da adım atacak yer kalmadı

Ek gözaltı süreleri 1 yıl uzatılıyor

Ek gözaltı süreleri 1 yıl uzatılıyor

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Mini taytıyla amuda kalkıp poz verdi! Sonrası çok talihsiz...

Mini taytıyla amuda kalkıp poz verdi! Sonrası çok talihsiz...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

51 yaşındaki oyuncudan bikinili pozlar

51 yaşındaki oyuncudan bikinili pozlar

Sütyensiz transparanıyla poz verdi! Hayranları çıldırdı

Sütyensiz transparanıyla poz verdi! Hayranları çıldırdı

Zengin sevgilisiyle barıştı! Yeni mottosunu paylaştı

Zengin sevgilisiyle barıştı! Yeni mottosunu paylaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.