Britney Spears hayranlarına teşekkür etti

Pop yıldızı Britney Spears'ın, kişisel hayatını ve parasını kontrol eden babasının 13 yıllık vasiliğinin sona ermesi için açtığı davada karar çıktı. Mahkeme baba Jamie Spears'ın vasilik yetkisini askıya aldı.

Ünlü şarkıcı, bu süreçte kendisi için 'Özgürlük' (Free Britney) hareketi yürüten hayranlarına kayıtsız kalmadı.

Britney Spears, dün konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerine teşekkür etti.

"SİZİN SAYENİZDE ARTIK HAYATIM YOLUNDA!"

Spears, hayranlarına, şu sözlerle seslendi:

"Britney'e Özgürlük" hareketi... Söyleyecek söz bulamıyorum. Vasiliğimden kurtulmam için siz ve sizin sürekli direnciniz sayesinde artık hayatım yolunda! Dün gece iki saat boyunca ağladım, çünkü hayranlarım en iyisi ve bunu biliyorum. Ben sizin yüreklerinizi hissediyorum, siz de benimkini... Bunun doğru olduğunu biliyorum.



