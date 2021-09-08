MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Britney Spears’ın babası vasilikten çekilmek için başvuruda bulundu

Britney Spears’ın babası vasilikten çekilmek için başvuruda bulundu

08.09.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Britney Spears'ın babası Jamie Spears, 13 yıllık vasiliğini sona erdirmek için başvuruda bulundu. Jamie Spears, 2008'den beri kızının işlerini yönetiyor.

Britney Spears’ın babası vasilikten çekilmek için başvuruda bulundu

Jamie Spears, kızının mali kararları üzerinde kontrol sahibi olmasını sağlayan yasal anlaşmayı feshetmek için Los Angeles Yüksek Mahkemesi’ne evrak gönderdi. Belgelere göre Spears, vasiliğin sona erdirilmesi için kızının psikolojik değerlendirmeden geçmesinin gerekmeyeceğini söyledi.

avalon-0625641669

Mahkeme dosyasında, şu satırlara yer verildi: “Vasilik; Britney Spears’ın büyük bir yaşam krizini atlatmasına, kariyerini iyileştirip ilerletmesine, mali durumunu ve işlerini düzene koymasına yardımcı oldu. Ancak son zamanlarda işler değişti.”

avalon-0625641645

Yüksek Mahkeme Yargıcı Brenda Penny henüz Jamie Spears’ın başvurusunu onaylamadı.

Başvuru Jamie Spears’ın, şarkıcının koruyucusu olarak istifa ettiğini kabul eden belgeleri sunmasından neredeyse bir ay sonra geldi. Britney Spears’in avukatı Matthew Rosengart, olayların gidişatından memnun olduğunu söyleyerek Jamie Spears ve diğerlerinin son 13 yıldaki davranışlarına ilişkin soruşturmaya devam edeceğini belirtirken, Jamie Spears’ı kızının mal varlığından milyonlarca dolar almakla suçladı.
avalon-0626857134

39 yaşındaki Britney Spears, bu yılın başlarında bir L.A. Yüksek Mahkemesi yargıcına verdiği ifadelerde, babasının vasilikten çıkarılmasını talep etmiş ve bir süredir bu konuda mücadele ediyordu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakan Ural ateş püskürdü! "Adam sapık! Karım bana dese hayırdır derim"Hakan Ural ateş püskürdü! "Adam sapık! Karım bana dese hayırdır derim"
Tüyler ürperten görüntü! Bir anda hareket etmeye başladıTüyler ürperten görüntü! Bir anda hareket etmeye başladı
Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sından bikinili poz!Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sından bikinili poz!
Anahtar Kelimeler:
Britney Spears
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kahve ithalatında gümrük vergisi düşürüldü

Kahve ithalatında gümrük vergisi düşürüldü

Hollanda'ya karşı şok skor! 6-1

Hollanda'ya karşı şok skor! 6-1

İlber Ortaylı'dan Afganlarla ilgili çok konuşulacak yorum

İlber Ortaylı'dan Afganlarla ilgili çok konuşulacak yorum

Eline kovayı alan sahile koştu

Eline kovayı alan sahile koştu

MEB duyurdu! Korona hastası ve temaslı öğrencilere mazeret izni

MEB duyurdu! Korona hastası ve temaslı öğrencilere mazeret izni

Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı çifti boşanıyor mu?

Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı çifti boşanıyor mu?

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Şevval Sam'ın sevgilisi bakın kim çıktı? 12 yıldır birlikteler

Şevval Sam'ın sevgilisi bakın kim çıktı? 12 yıldır birlikteler

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İlginç itiraf! "Cinsel ilişkiye girmeden önce..."

İlginç itiraf! "Cinsel ilişkiye girmeden önce..."

İmirzalıoğlu'nun tepkisi sonrası stüdyo buz kesti! "Hepimizin gözü önünde oldu"

İmirzalıoğlu'nun tepkisi sonrası stüdyo buz kesti! "Hepimizin gözü önünde oldu"

Ünlü isimden Serdar Ortaç’a maddi yardım

Ünlü isimden Serdar Ortaç’a maddi yardım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.