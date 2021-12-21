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Britney Spears'ın babası yine para istiyor

21.12.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 yıl süren vasiliği geçen ay mahkeme kararıyla sona eren Jamie Spears, kızı Britney Spears'tan yine para talep etti. Mahkemeye başvuran baba Spears, saatlik 1200 dolar istedi.

Britney Spears'ın babası yine para istiyor

2008'de alınan karar doğrultusunda Britney Spears'ın bağımsızlığının ciddi bir bölümü elinden alınmış; finansal, kariyer ve kişisel kararlarının çoğu, vasiliğine atılan babası Jamie Spears tarafından alınır hale gelmişti.

Britney Spears'ın 13 yıl boyunca bağımsızlığını elinden alan vasilik düzenlemesi geçen ay mahkeme kararıyla kaldırıldı. Karar doğrultusunda Spears, varlıklarının tamamının kontrolünü geri aldı. Buna göre, kişisel işlerini denetlemesi için bir grup profesyonel ve avukata ödeme yapmayacağı açıklandı.

Ancak vasiliğin sona ermesinden bir ay sonra ünlü şarkıcının babası Jamie Spears, kızından para alma konusunda harekete geçti.

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Baba Spears, ünlü şarkıcının mal varlığından kendisine yasal ödeme yapılmaya devam edilmesini talep etti. Ancak Britney Spears’ın avukatları bu isteği “menfur” olarak nitelendirdi.

SAAT BAŞINA 1200 DOLAR İSTİYOR

Britney Spears, 13 yıl süren vasilik boyunca babasına ödeme yapmıştı. Ünlü şarkıcı, vasiliğin bitmesi için son dört yılda verdiği mücadele esnasında da ödeme yapmak zorunda kalmıştı.

"Jamie Spears’ın tasfiyeye ilişkin devam eden mütevelli görevleri” nedeniyle Britney Spears’tan saatlik 1200 dolar ödeme talep ettiği belirtildi.

Jamie Spears’ın mahkemeye sunduğu dilekçede, "Jamie'nin avukatlık ücretlerinin derhal ödenmesi, Britney'nin, kendisinin ve Jamie'nin istediği gibi hayatının kontrolünü ele geçirmesine izin vermek için vasiliğin hızlı ve verimli bir şekilde sona ermesini sağlamak için gerekli" denildi.


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Anahtar Kelimeler:
Britney Spears
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