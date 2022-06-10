MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Britney Spears'ın evlendiğini duyan eski kocası düğünü bastı! 55 saat evli kalmışlardı

Britney Spears'ın evlendiğini duyan eski kocası düğünü bastı! 55 saat evli kalmışlardı

10.06.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sam Asghari ile evlenen pop yıldızı Britney Spears düğünde tatsız bir olay yaşadı. Spears’ın eski eşi Jason Alexander törene zorla girmeye çalışması düğünün önüne geçti. Eski koca çıkardığı arbede sonrası gözaltına alındı.

Britney Spears'ın evlendiğini duyan eski kocası düğünü bastı! 55 saat evli kalmışlardı

Britney Spears ve nişanlısı Sam Asghari'nin evleneceği bilgisi gündeme bomba gibi düştü. TMZ'nin haberine göre; 40 yaşındaki şarkıcı ile 28 yaşındaki oyuncu ve fitness eğitmeni, yakın çevrelerinden oluşan yaklaşık 100 kişinin önünde dünyaevine girdi.

Spears'ın erkek kardeşi Bryan'ın nikaha katılacağı bilinirken ebeveynleri Jamie ve Lynne Spears ile kız kardeşi Jamie Lynn'in ise katılması beklenmiyordu. Düğüne eski kocasının yaptıkları damga vurdu.

BGUS_2400664_001

"O BENİM TEK EŞİM"

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears’ın sevgilisi Sam Asghari ile Los Angeles’te düzenlenen düğününe, şarkıcının 2004’te 55 saat evli kaldığı Jason Alexander’ın evliliği engelleme girişimi damga vurdu.

n89780

Spears’ın eski eşi Jason Alexander düğünü basarak olay çıkardı. Olayın ardından gözaltına alınan Alexander’ın polise “O benin ilk eşim, tek eşim. Düğünü durdurmak için geldim” dediği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arda Turan ailesiyle tatilde! Baba oğul denizde keyif yaptılarArda Turan ailesiyle tatilde! Baba oğul denizde keyif yaptılar
Tatil pozları sosyal medyayı salladıTatil pozları sosyal medyayı salladı
Takipçilerine sordu! Paylaşımı olay oldu: Sizce kaça aldım Takipçilerine sordu! Paylaşımı olay oldu: Sizce kaça aldım
Anahtar Kelimeler:
Britney Spears
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartları ve tüketici kredileriyle ilgili yeni düzenleme! Vade sınırlaması getirildi

Kredi kartları ve tüketici kredileriyle ilgili yeni düzenleme! Vade sınırlaması getirildi

Köy ablukaya alındı, halk tedirgin! Her yerde aranıyorlar

Köy ablukaya alındı, halk tedirgin! Her yerde aranıyorlar

Hazine ve Maliye Bakanlığından 'ekonomide yeni adım' açıklaması: GES talep toplama işlemi gerçekleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığından 'ekonomide yeni adım' açıklaması: GES talep toplama işlemi gerçekleştirilecek

Cüneyt Arkın'ın paylaşımı olay oldu! "Şampiyonlar Ligi"

Cüneyt Arkın'ın paylaşımı olay oldu! "Şampiyonlar Ligi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez Yunanca uyardı: İzin vermeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez Yunanca uyardı: İzin vermeyiz

Ortak aday ne zaman açıklanacak? 6'lı masadan net yanıt geldi!

Ortak aday ne zaman açıklanacak? 6'lı masadan net yanıt geldi!

İlginizi Çekebilir

Bir gören bir daha bakıyor! “Bu nasıl gelinlik?”

Bir gören bir daha bakıyor! “Bu nasıl gelinlik?”

Eve haciz geldi! 180 bin lira borca karşılık bakın neler alındı

Eve haciz geldi! 180 bin lira borca karşılık bakın neler alındı

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Cinsel hayatınıza büyük darbe vuruyor!

Cinsel hayatınıza büyük darbe vuruyor!

Tam 7 çocuk annesi! Seks dışında bir hobi edinmesini söylüyorlar

Tam 7 çocuk annesi! Seks dışında bir hobi edinmesini söylüyorlar

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.