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Britney Spears milyonların önünde ağladıktan sonra ortadan kayboldu!

17.03.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sansasyonel popçu Britney Spears’ın Instagram hesabı ortadan kayboldu. Hayranları onun yerine bir hata mesajıyla karşılaşıyor. Ünlü popçu, sadece iki gün önce Instagram'da göz pınarları kuruyuncaya dek ağladığını itiraf etmişti. Britney Spears’ın, bu itirafından iki gün sonra Instagram hesabı kaybolduğu için hayranları endişeden çılgına döndü.

Britney Spears milyonların önünde ağladıktan sonra ortadan kayboldu!

40 yaşındaki şarkıcı, genellikle sosyal medya hesabında çok aktif. İnanılmaz dans videoları yayınlıyor ve hatta çoğu zaman hayranlarını sevindirmek için soyunuyor.

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Ancak şimdi, sanatçının sosyal medya hesabına ulaşılamıyor. Takipçileri "Üzgünüz, bu sayfa mevcut değil. Aradığınız bağlantı bozuk veya sayfa kaldırılmış olabilir." mesajıyla karşılaşıyorlar.

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Neyse ki, Britney'nin Twitter hesabı hala aktif. Ancak bu, özellikle dün (15 Mart) uzun süredir görüşmediği kız kardeşi Jamie Lynn'e uzun bir mesaj göndermesinin ardından, hayranların endişelenmesini engellemedi.

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Hesabının kaybolması, Britney, kırmızı kalplerle bezenmiş, vücudu saran siyah bir elbise içinde gösteren ve daha fazla çocuk dileğini tartıştığı çarpıcı fotoğraf paylaşımının ardından gerçekleşti.

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"GÖZ PINARLARIM KURUYANA DEK AĞLADIM"

Britney, küçük köpeği Sawyer'ı tutarak "Bebeğim büyüyor. Tıpkı oğullarım büyüdüğünde olduğu gibi, kelimenin tam anlamıyla berbat. Artık bana ihtiyaçları yok, oğullarım için göz pınarlarım kuruyuncaya dek ağladım ve yalan söylemiyorum! Sawyer daha büyük ama bana her zaman ihtiyacı olacak ve bu hoşuma gidiyor." dedi.

Ancak Britney'nin son Twitter mesajı, otobiyografisinde kısa süre önce vasiliğinden ayrıldığı ablası Britney'nin bu süreçteki etkilerini açıklayan kız kardeşi Jamie Lynn'e yönelikti.
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Mesajda Britney, kız kardeşini kendisi hakkında "bir şeyler uydurmakla" suçladı ve şöyle dedi: "Babamın bana yaptığını, suçlulara bile yapmıyorlar... Bu bana göre gerçekten delilik!! Bana bir fincan kahve vermeleri yıllarını aldı. İnsanları öldüren ve hapiste olan veya idam cezasına çarptırılan insanlar bile istedikleri kadar kahve içebiliyor. O halde neden kendi ailem kahveyi benden saklıyordu?"
Britney, kız kardeşine şunları ekledi: "Birbirimizin arkasını kollamamız gerekiyor. Tek bildiğim, seni koşulsuz sevdiğim. Öyleyse devam et ve ne istersen söyle… Bir ailenin herkesin önünde böyle kavga etmesi çok adi bir şey."


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Britney Spears
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