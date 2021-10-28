Britney Spears: Rahibe Teresa olmaktan bıktım

Pop yıldızı Britney Spears'ın, kişisel hayatını ve parasını kontrol eden babasının 13 yıllık vasiliğinin sona ermesi için açtığı dava geçtiğimiz aylarda sonuçlanmıştı. Mahkeme, baba Jamie Spears'ın vasilik yetkisini askıya almıştı. Babasının vasiliğini tamamen kalkması için gün sayan ünlü şarkıcı, bu süreçte yanında olmayan yakınlarına sitem etti.

"BENİ DERİNDEN İNCİTTİNİZ!"

Brittney Spears, sosyal medya hesabından tüm ailesine yönelik bir mesaj yayınladı:

Yalnız olmayı umursamıyorum ve aslında anlayışlı Rahibe Teresa olmaktan bıktım. Bu mesaj aileme; Beni tahmin edemeyeceğiniz kadar derinden incittiğiniz için! Vasiliğin bitmek üzere olduğunu biliyorum ama yine de adalet istiyorum. Hayatım boyunca hep daha büyük insanı oynadım. Bunun ne kadar zor olduğunu biliyor musun?

"AİLEME DAVA AÇMAK İSTİYORUM"

39 yaşındaki şarkıcı, kamuoyuna duyurulan ilk duruşmasında da "Size karşı tamamen dürüst olmam gerekirse, aileme dava açmak istiyorum. Ayrıca hikayemi dünyayla paylaşabilmek istiyorum, sessiz bir sır olmak yerine bana yapılanları anlatmak istiyorum." dedi.



Pop yıldızı geçtiğimiz günlerde de kız kardeşi Jamie Lynn Spears'ı da hedef alan paylaşımlarda bulunmuştu. Brittney Spears, vasilik davası sürecinde kendisini hiç desteklemediğini ifade ettiği kız kardeşinin yeni kitabını tanıtmasını ti'ye almıştı.



Jamie Lynn Spears da hayranlarından aldığı eleştirilerden ve babasının vasiliğinin sona ermesinden sonra açıklama yapmıştı. Spears, ayrıca, geçmişte kendisinin de annesi ve babası tarafından psikolojik şiddet gördüğünü iddia etmişti.



