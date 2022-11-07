Britney Spears'ten kötü haber! "Tanrı dışında bir tedavisi yok"

Amerikalı pop yıldızı Britney Spears, kendisinden 12 yaş küçük nişanlısı Sam Asghari ile geçtiğimiz Haziran ayında nikah masasına oturmuştu. İlk evliliğini 2004 yılında Jason Allen Alexander ile yapan ve sadece 55 saat evli kalan Britney Spears, 2. evliliğini ise 2004 - 2007 yılları arasında Kevin Federline ile yapmıştı. Spears 3. kez nikah masasına oturmuştu. Aşk hayatında aradığı mutluluğu bulan ünlü ismin sağlık durumuyla ilgili yaşanan gelişme sevenlerini üzdü.

42 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık dans ettiği anlara ait görüntüleri paylaşan Britney Spears, yine bir dans görüntüsü eşliğinde sağlık sorunu hakkında açıklama yaptı. Amerikalı şarkıcı, Instagram hesabından “Victoria” hastalığına yakalandığını duyurdu.

''TANRI DIŞINDA TEDAVİSİ YOK''

Vücudunun sağ tarafında sinir hasarı olduğunu söyleyen Spears, “Tanrı dışında bir tedavisi yok. Sinir hasarı bazen beyninize yeterince oksijen gitmemesine yol açıyor. Beyniniz sonunda duruyor” şeklinde mesaj yazdı.



