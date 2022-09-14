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Britney Spears'ten sevenlerini kahreden haber! Babasının yaptıklarından sonra...

14.09.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Elton John (75) ile yaptığı düet ile müzik listelerine dönüş yapan pop müziğin ünlü ismi Britney Spears (40), kariyeri hakkında yeni bir açıklama yaptı. Babasının vasiliği altında geçen 13 senenin ardından zor günler geçirdiğini söyleyen ünlü isim, bir daha sahneye çıkmayacağını duyurdu. Yakın dostu Christina Aguilera hakkında da konuşan Spears'ın eski dostuyla arası açıldı.

Britney Spears'ten sevenlerini kahreden haber! Babasının yaptıklarından sonra...

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Britney Spears (40), altı yıl sonra müziğe geri dönmüştü. Spears'ın İngiliz müzisyen Elton John (75) ile düet yaptığı 'Hold Me Closer' adlı şarkısı yayınlanmıştı. Spears ile düet yapan Elton John, "Kalbi çok kırılmıştı. Ben de o yoldan geçtim. Hiçbir sanatçının karanlığa çekildiğini görmek istemiyorum" açıklamasını yapmıştı.

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Britney Spears, 'Hold Me Closer'un müzik listelerinde yükselişinin ardından hayranlarına üzücü bir haber verdi. Babasının vasiliği altında geçen 13 senenin ardından ‘travma’ yaşadığını paylaşan yıldız, müzik kariyeriyle ilgili açıklama yaptı.

FOTOĞRAFLARI VE DANSÇILARINDAN DA MEMNUN DEĞİL

2008-2021 yılları arasında müzik videolarında yaratıcılığını kullanmasına izin verilmediğini paylaşan 40 yaşındaki şarkıcı, performansları esnasında çekilen fotoğraflardan ve dansçı sayısından memnun olmadığını da dile getirdi.
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Spears yaptığı açıklamada, "Zayıf görünmenin tek bir yolu olduğunu buldum: şişman insanlarla takılmak" dedi.

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Sözlerine devam eden Britney Spears, o dönemki en büyük rakibi ve dostu Christina Aguilera'ya da gönderme yapmadan geçmedi.

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"Keşke çocuklarımın dadılarını seçebilseydim… Dansçılarım… Yani Christina Aguilera’nın dansçıları olsaydı çok daha zayıf görünürdüm. Nerede yaşadığımı, yediğimi, telefonda kiminle konuştuğumu, kiminle çıktığımı ve kiminle sahneye çıkacağımı seçebilseydim, özgüvenim biraz daha iyi olmaz mıydı sence!
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Bazen şimdi o zamanlar kadınlığımın ne kadar soyulduğunu ve herkesin arkasına yaslanıp, sustuğunu görüyorum. Her neyse… Ben burada insanların asla konuşmadıkları şeyler hakkında konuşacağım."

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Bu gelişmelerin ardından Christina Aguilera, Instagram üzerinden Britney Spears’ı takip etmeyi bıraktı.

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