Britney Spears yatakta çırılçıplak poz verdi! Takipçileri tepki gösterdi

Sam Asghari ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Britney Spears yeni evine tanışmış ve yaşadığı heyecanı takipçileriyle paylaşmıştı. Yeni malikanesinde keyfi yerinde olan şarkıcı "Yeni havuz, yeni mutfak, yeni yatak... Sanırım şoktayım! Bazı şeyleri çözüyorum... Kesinlikle dışarıda olmayı seviyorum ama aynı zamanda içeride olmayı da seviyorum. Değişim harika..." yorumunda bulunmuştu.

Sosyal medyaya döndükten sonra sık sık paylaşım yapan Britney Spears geçtiğimiz gün herkesi şoke etti. 1 saat içinde 11 çıplak fotoğrafını paylaşan şarkıcı olay olmuştu.

Instagram'da yaklaşık 42 milyon takipçisi bulunan Britney Spears, yeni bir fotoğraf paylaştı.

Hayranlarının tepkisini çeken dünyaca ünlü isme çok sayıda, 'Etini görmekten bıktık' , 'Yeter artık soyunma' şeklinde gelen yorumlar dikkat çekti.



