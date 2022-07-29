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Britney Spears yatakta çırılçıplak poz verdi! Takipçileri tepki gösterdi

29.07.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sessiz sedasız Sam Asghari ile evlendikten sonra Instagram hesabını kapatıp sonra yeniden açan şarkıcı Britney Spears, paylaşımlarıyla takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün art arda çıplak fotoğraflarını paylaşan Spears, yine yapacağını yaptı.

Britney Spears yatakta çırılçıplak poz verdi! Takipçileri tepki gösterdi

Sam Asghari ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Britney Spears yeni evine tanışmış ve yaşadığı heyecanı takipçileriyle paylaşmıştı. Yeni malikanesinde keyfi yerinde olan şarkıcı "Yeni havuz, yeni mutfak, yeni yatak... Sanırım şoktayım! Bazı şeyleri çözüyorum... Kesinlikle dışarıda olmayı seviyorum ama aynı zamanda içeride olmayı da seviyorum. Değişim harika..." yorumunda bulunmuştu.

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Sosyal medyaya döndükten sonra sık sık paylaşım yapan Britney Spears geçtiğimiz gün herkesi şoke etti. 1 saat içinde 11 çıplak fotoğrafını paylaşan şarkıcı olay olmuştu.

Yok artık dedirtti! Britney Spears 1 saat içinde 11 çıplak fotoğraf paylaştıYok artık dedirtti! Britney Spears 1 saat içinde 11 çıplak fotoğraf paylaştı

Instagram'da yaklaşık 42 milyon takipçisi bulunan Britney Spears, yeni bir fotoğraf paylaştı.

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Hayranlarının tepkisini çeken dünyaca ünlü isme çok sayıda, 'Etini görmekten bıktık' , 'Yeter artık soyunma' şeklinde gelen yorumlar dikkat çekti.


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Instagram Britney Spears
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