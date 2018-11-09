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Brokoli ve yoğurdu karıştırınca bakın ne oluyor!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 09.11.2018 15:07 | Son Güncelleme

Yoğurt ve brokoli iki güçlü besin kaynağı... Peki bu doğal vitamin depoları bir araya gelince neler olur dersiniz? Merak edenleri şöyle alalım o zaman :)

Brokoli ve yoğurdu karıştırınca bakın ne oluyor!

Yoğurt ve brokoli, sağlıklı besinler listesinde ayrı ayrı üst sıralarda yer alacak kadar yararlı yiyeceklerdir. Besinler ve yararları konusunda zaman zaman yapılan araştırmalardan biri de brokoli ve yoğurt ikilisi için yapıldı.

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Uluslararası Singapur Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, her yerde kolay bulunan ve düşük maliyetli bu besinler ile zararlı bakterilerden kurtulmak mümkün.

Kanserden kurtulmak mümkün

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Araştırma sonuçlarına göre yoğurt ve brokoli ikilisi, tümörlerin %75’ini yakalayarak kanseri tedavi eder. Brokoli ve yoğurt karışımı göğüs ve mide kanseri gibi diğer kanser türlerinden kaynaklanan hücreleri de yok eder.

Yoğurt bağırsak kanseri hücrelerinin yüzeyine yapışarak probiyotik hale gelir. Brokolide bulunan anti kanser maddelerini hücrelere enzim olarak salgılar.

Brokoli ve yoğurdu birlikte yemek bağırsak kanserini önlüyor hatta tedavi ediyor. Brokoli, kanserle mücadele eden sülforan maddesini içeriyor. Yoğurt ise içerdiği probiyotikler ile mide ve bağırsaktaki bakterileri önlemeye yardımcı oluyor.

Uzmanlara göre bağırsak hastalıklarının genellikle yağ oranı yüksek ve lif oranı düşük besinler tüketilmesinden kaynaklı olduğunu söylüyor. Obezite, kırmızı et, alkol, tütün kullanımı ve fiziksel egzersiz eksikliği de kolon kanseri riskinde artış gösterir. Uzmanlar bağırsaklardaki bakterilerden kurtulmak için günde ufak bir porsiyon brokoli ve yoğurt tüketmeyi tavsiye ediyor.

Brokolinin Faydaları

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Brokoli faydalı sebzeler listesinde üst sıralarda yer almaktadır. Yemeği, salatası, suyu olmak üzere farklı şekillerde tüketilen brokoli; kükürt, potasyum, selenyum, diyet lifi, B1 ile C vitaminleri başta olmak üzere pek çok vitamin içermektedir.

Etkin bir kanser düşmanı olan brokoli mide, bağırsak ve yemek borusu kanser riskini büyük ölçüde azaltmaktadır, akciğer kanserinde koruyucu özellik taşır. Meme ve rahim kanserini önleme konusunda etkilidir.

Diyet lifleri içermesi tokluk hissi verir ve diyetlerde kullanılır.

Vücuda direnç kazandırır, hastalıklara karşı mücadele etmesini güçlendirir.

Vücudun günlük demir ihtiyacını karşılama etkin rol oynar.

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Brokoli cildi sağlıklı tutar. Bunun yanında C ve E vitaminleri yardımıyla cilt hücreleri için gerekli olan enerjiyi verir, cildin yenilenmesini sağlar ve sağlıklı bir görünüm kazandırır. Cildi kanserden korur.

Cildi deri enfeksiyonlarından korur.

Brokoli saçı besler, saç için muhteşem bir besin kaynağıdır. Saç büyümesini teşvik eder, saç köklerini güçlendirir, deri sağlığına etki eder. Saç kırılmalarını önler.

Kalp sağlığı için faydalıdır. Kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur. Kötü kolesterol seviyesini dengeler. Damar sağlığını koruyarak kalbin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

Zengin miktarda potasyum içeren brokoli sinirlerin sağlığını korur.

Brokoli zengin miktarda lifler içerir ve bu nedenle zayıflamaya yardımcı olur.

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Yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan göz hastalıklarından korur.

Kan basıncını düzenleyen lif, magnezyum, kalsiyum, potasyum ve omega 3 yağ asitleri açısından zengindir.

Etkili bir kalsiyum kaynağı olan brokoli bu özelliği sayesinde kemik sağlığını korur.

Demir eksikliğinden kaynaklanan anemiyi önler. Kansızlığın tedavisinde etkilidir.

Yoğurdun faydaları

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Eski çağlardan beri sağlık ve tedavi amacıyla kullanılan yoğurt, sağlıklı yaşamın iksiri olarak tanımlanır.

Kemik sağlığı için çok önemlidir. Kemik yapısı için önemli olan kalsiyumu içerir.

Cilt ve saç sağlığı için de faydalıdır. Cilt maskelerinde yoğurt çok geniş bir yelpazede kullanılmaktadır.

Kilo vermeye yardımcı olur. İçerdiği kalsiyum ve amino asitler fazla yağ yakar. Bunun yanında kasları kuvvetlendirir.

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Bağırsak enfeksiyonuna neden olan zararlı bakterilerin dışarı atılmasına yardımcı olur, sindirim sistemi için faydalıdır.

Bünyeyi kuvvetlendirir, kırmızı kan hücrelerini korur ve sinir sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur.

Günlük bir kase yoğurt tüketimi hipertansiyonu engeller ve dolaylı olarak bu genel vücut sağlığını korur.

Böcek ısırmalarının neden olduğu cilt bozukluklarına iyi gelir. Yoğurt, lekeleri ve yaraların ağrılarını hafifletir.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yoğurtlu brokoli oluyor :d
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