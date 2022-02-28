Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Efsane filmden müjde! Indiana Jones 5’in çekimlerinin tamamlandığı duyuruldu

Efsane filmden müjde! Indiana Jones 5’in çekimlerinin tamamlandığı duyuruldu

28.02.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1981'de "Raiders of the Lost Ark" (Kutsal Hazine Avcıları) filmi ile başlayan Indiana Jones efsanesinin beşinci halkasının çekimlerinin tamamlandığını yapımcı Frank Marshall duyurdu.

Efsane filmden müjde! Indiana Jones 5’in çekimlerinin tamamlandığı duyuruldu

1980'lerdeki üçlemenin ardından 2008 yılında, yine Steven Spielberg tarafından yönetilen "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull" (Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı) filmi vizyona girdi. O dönemden beri serinin yeni bir filmle seyircisini mutlu etmesi bekleniyordu. Sinema seyircisinin Harrison Ford’u bir kez daha Indiana Jones rolünde göreceği serinin beşinci filmine dair ilk açıklama yapıldı. Henüz filminin ismi ve konusu kesin olarak bilmese de son yapım Indiana Jones 5 olarak adlandırılıyor.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

jones

Indiana Jones 5 filminin çekimleri geçtiğimiz yılın Haziran ayında başlamıştı. İngiltere’de devam eden çekimler koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenmişti. Filmin yapımcısı Frank Marshall, Twitter'da yaptığı paylaşımla çekimlerin nihayet tamamlandığını duyurdu.

Efsanevi filmde şaşırtan değişiklik! Indiana Jones filmindeki başrol değişikliği iddiası gündem yarattıEfsanevi filmde şaşırtan değişiklik! Indiana Jones filmindeki başrol değişikliği iddiası gündem yarattı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
The Batman ne zaman vizyona girecek? The Batman ne zaman vizyona girecek?
Eş değiştirme oyunu vahşetle bitti! Diri diri toprağa gömdülerEş değiştirme oyunu vahşetle bitti! Diri diri toprağa gömdüler
Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Yarı yaşımdaki erkekler...”Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Yarı yaşımdaki erkekler...”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

'Dev ateş topu ortaya çıkacak...'

'Dev ateş topu ortaya çıkacak...'

Olay yaratan paylaşım! Rus askerlerine cinsel ilişki sözü verdi

Olay yaratan paylaşım! Rus askerlerine cinsel ilişki sözü verdi

Rus şarkıcı savaştan bir gün önce paylaşmıştı! Hemen sildi

Rus şarkıcı savaştan bir gün önce paylaşmıştı! Hemen sildi

Twerk yaparken camdan düştü! Saniye saniye çektiler

Twerk yaparken camdan düştü! Saniye saniye çektiler

İlginizi Çekebilir

Kollarını gören inanmıyor! “Patlayacak gibi duruyor”

Kollarını gören inanmıyor! “Patlayacak gibi duruyor”

Rus şarkıcı savaştan bir gün önce paylaşmıştı! Hemen sildi

Rus şarkıcı savaştan bir gün önce paylaşmıştı! Hemen sildi

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Ödüller sahiplerini buldu! Törene Ukrayna mesajı...

Ödüller sahiplerini buldu! Törene Ukrayna mesajı...

Twerk yaparken camdan düştü! Saniye saniye çektiler

Twerk yaparken camdan düştü! Saniye saniye çektiler

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.