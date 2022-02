Efsane filmden müjde! Indiana Jones 5’in çekimlerinin tamamlandığı duyuruldu

1980'lerdeki üçlemenin ardından 2008 yılında, yine Steven Spielberg tarafından yönetilen "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull" (Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı) filmi vizyona girdi. O dönemden beri serinin yeni bir filmle seyircisini mutlu etmesi bekleniyordu. Sinema seyircisinin Harrison Ford’u bir kez daha Indiana Jones rolünde göreceği serinin beşinci filmine dair ilk açıklama yapıldı. Henüz filminin ismi ve konusu kesin olarak bilmese de son yapım Indiana Jones 5 olarak adlandırılıyor.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

Indiana Jones 5 filminin çekimleri geçtiğimiz yılın Haziran ayında başlamıştı. İngiltere’de devam eden çekimler koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenmişti. Filmin yapımcısı Frank Marshall, Twitter'da yaptığı paylaşımla çekimlerin nihayet tamamlandığını duyurdu.