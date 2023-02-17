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Bruce Willis kimdir, hastalığı ne? Dünyaca ünlü oyuncu Bruce Willis'ten kötü haber!

17.02.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan dünyaca ünlü oyuncu Bruce Willis'ten bir kötü haber daha geldi. Zor Ölüm, 6. His, Ölümsüz, Ucuz Roman, Öldürme Arzusu gibi filmlerde oynayan Bruce Willis'ın sağlık durumunun iyiye gitmediği öğrenildi. Peki Bruce Willis kimdir, hastalığı ne? İşte detaylar...

Bruce Willis kimdir, hastalığı ne? Dünyaca ünlü oyuncu Bruce Willis'ten kötü haber!

Ünlü oyuncu Bruce Willis, geçtiğimiz yıl yakalandığı hastalık nedeniyle oyunculuk kariyerine son vermek zorunda kalmıştı. 67 yaşındaki Bruce Willis'a frontotemporal demans (FTD) teşhisi konulduğu belirtildi. Detayları aktaran Willis'ın ailesi, demans hastalığı nedeniyle Willis'ın iletişim kurma yeteneğinin engelleneceğini belirtti.

Bruce Willis kimdir, hastalığı ne? Dünyaca ünlü oyuncu Bruce Willis'ten kötü haber!

AİLESİ AÇIKLAMA YAPTI

Bruce Willis'in ailesi tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı: " Bruce'un durumu ilerledi ve artık daha belirli bir teşhisimiz var. Frontotemporal Demans (FTD). Maalesef iletişim kurma konusundaki zorluklar Bruce'un hastalığının belirtilerinden sadece bir tanesi. Bu acı verici olsa da kesin bir teşhis konulması rahatlatıcı."

Bruce Willis kimdir, hastalığı ne? Dünyaca ünlü oyuncu Bruce Willis'ten kötü haber!

BRUCE WİLLİS KİMDİR?

19 Mart 1955 Almanya doğumlu Walter Bruce Willis 67 yaşındadır. Dünyaca ünlü sinema oyuncusu olan Willis'in filmleri, dünyada 3,05 milyar dolar gişe yapmıştır. 1978 yılından beri oyunculuk kariyerinde etkin olan Willis, kariyer hayatı boyunca çok sayıda saygın ödüle layık görüldü.

1987 ve 2000 yılları arasında Demi Moore ile evli kaldı. 2009'da ise Emma Heming Willis ile hayatını birleştirdi.

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