Brusella tehlikesi: Sütün kaynama süresine dikkat

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mücahit Gür, brusella hastalığı ve alınması gereken önlemler üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

İnsandan insana bulaşmıyor

Brucella hastalığının zoonoz adı verilen bakteri kaynaklı olduğunu anlatan Uzm. Dr. Mücahit Gür, “Hayvanlardan insana bulaşan bakterinin neden olduğu mikrobiyal bir hastalık. Türkiye’de de bu hastalık sıklıkla görülür. Hayvanlardan insanlara süt ve süt ürünleri ile et tüketimi sonrası bulaşır. İnsandan insana bir bulaşma söz konusu değildir. Tamamen bulaşma hayvanlardan insanlara olur. Türkiye’de bu hastalık en çok koyun ve keçilerden bulaşır. Hayvanlarda cinsine bağlı olarak belirtiler verir. Örneğin, sığırlarda hastalık hayvanın düşük yapmasıyla görülür. Aynı zamanda enfeksiyon bulguları ile ortaya çıkar. Ateş gibi belirtiler de görülür” dedi.

İnsanlarda görülen belirtiler hakkında da bilgi veren Uzm. Dr. Gür, "Özellikle enfeksiyon hastalıklarının bulgularını taklit eder. Ateş, halsizlik, eklem ve kas ağrıları en çok rastladığımız bulgulardandır. Özellikle kalça eklemine yerleşir. Nörolojik belirtiler de gösterir. Bunun haricinde epileptik nöbetler ve psikolojik hastalık belirtileri gösterir. Ancak bizim en sık rastladığımız belirtiler üşüme, titreme, ateş, halsizlik, yorgunluk ve kas ağrılarıdır. Hekimin hastanın şikayetleri üzerine brusella olabileceğini düşünmesi gerekir. Burada fizik muayene ve hastanın öyküsü çok önem arz eder. Hastalık bir kan testi sonucu tespit edilir" ifadelerini kullandı.