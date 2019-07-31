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Brusella tehlikesi: Sütün kaynama süresine dikkat

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 31.07.2019 09:48 | Son Güncelleme

Muş Kırköy'de 15 kişinin tedavi gördüğü ve hayvanlardan insanlara bulaşan brusella hastalığı, vatandaşları korkuttu. İl Sağlık Müdürlüğü 2019’un ilk 6 ayında 119 brusella vakasına rastlandığını açıkladı. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mücahit Gür ise hastalığa karşı süt tüketimine dikkat çekti. Gür, çiğ sütün en az 10 dakika kaynatılması gerektiği konusunda uyardı.

Brusella tehlikesi: Sütün kaynama süresine dikkat

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mücahit Gür, brusella hastalığı ve alınması gereken önlemler üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

İnsandan insana bulaşmıyor

Brucella hastalığının zoonoz adı verilen bakteri kaynaklı olduğunu anlatan Uzm. Dr. Mücahit Gür, “Hayvanlardan insana bulaşan bakterinin neden olduğu mikrobiyal bir hastalık. Türkiye’de de bu hastalık sıklıkla görülür. Hayvanlardan insanlara süt ve süt ürünleri ile et tüketimi sonrası bulaşır. İnsandan insana bir bulaşma söz konusu değildir. Tamamen bulaşma hayvanlardan insanlara olur. Türkiye’de bu hastalık en çok koyun ve keçilerden bulaşır. Hayvanlarda cinsine bağlı olarak belirtiler verir. Örneğin, sığırlarda hastalık hayvanın düşük yapmasıyla görülür. Aynı zamanda enfeksiyon bulguları ile ortaya çıkar. Ateş gibi belirtiler de görülür” dedi.

İnsanlarda görülen belirtiler hakkında da bilgi veren Uzm. Dr. Gür, "Özellikle enfeksiyon hastalıklarının bulgularını taklit eder. Ateş, halsizlik, eklem ve kas ağrıları en çok rastladığımız bulgulardandır. Özellikle kalça eklemine yerleşir. Nörolojik belirtiler de gösterir. Bunun haricinde epileptik nöbetler ve psikolojik hastalık belirtileri gösterir. Ancak bizim en sık rastladığımız belirtiler üşüme, titreme, ateş, halsizlik, yorgunluk ve kas ağrılarıdır. Hekimin hastanın şikayetleri üzerine brusella olabileceğini düşünmesi gerekir. Burada fizik muayene ve hastanın öyküsü çok önem arz eder. Hastalık bir kan testi sonucu tespit edilir" ifadelerini kullandı.

İyi pişirin ve kaynatın

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Et, süt ve süt ürünlerini tüketmeden önce iyice pişirmek gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Gür, şu uyarılarda bulundu: "Süt ve süt ürünlerinin tüketimiyle daha çok bulaştığı için sokaktan alınan süt yeterli şekilde kaynatılmadığında da risk yüksektir. Süt ve süt ürünleriyle bulaşma riski et tüketiminden daha fazladır. O nedenle sütü iyi kaynatmak, pastörize olmuş ürünleri tercih etmek hastalığın bulaşma riskini azaltır. Koyun ürünleriyle bulaşması özellikle bizim ülkemizde fazla olduğundan koyun sütünün iyi kaynatılması gerekir. Kaşar ve yoğurt gibi ürünlerde bulaşma oranının çok düşük olduğu bilinmektedir. Bu süreçte taze peynir tüketimi kısıtlanmalı, sütler en az 10 dakika kaynatılmalıdır."

Standart antibiyotik tedavisi uygulandığını ifade eden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mücahit Gür, "Uzun yıllardır yeni bir tedavi yöntemi yok. Antibiyotik tedavisinden iyi yanıt alıyoruz. Tedavi uzun solukludur. Kullanılan antibiyotik sayısı ve süresi hastalığın durumuna göre değişir" dedi.

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