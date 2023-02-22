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BTK erişim engeli getirmişti! Ekşi Sözlük'ten yeni açıklama geldi

22.02.2023 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Şubat 2023 tarihi itibariyle Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sitesinden yaptığı açıklamayla erişim engeli kararını duyurdu. Ekşi Sözlük'ten konuya ilişkin bugün yeni bir açıklama geldi.

BTK erişim engeli getirmişti! Ekşi Sözlük'ten yeni açıklama geldi

Ekşi Sözlük'te yaşanan erişim problemi sosyal medyada gündem olurken Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Ekşi Sözlük sitesine erişim engeli kararını duyurdu. Konuya ilişkin Ekşi Sözlük'ün Twitter hesabından yeni bir açıklama geldi.

ERİŞİM ENGELİ KARARI GELMİŞTİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildiğini açıkladı. 21 Şubat 2023 tarihinde Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engelinin ne zaman kalkacağına dair bir bilgi ise verilmedi.

EKŞİ SÖZLÜK'TEN YENİ BİR AÇIKLAMA GELDİ

BTK'dan alınan erişim engeli sonrası Ekşi Sözlük, "Merhaba, avukatımız ve yöneticimiz durumu takip edebilmek adına sabah saatlerinde Ankara' ya vardılar. Her ne kadar btk yetkilileriyle görüşmek için yoğun çaba sarf etmiş olsalar da, erişim engelinin sebebine dair herhangi bir btk yetkilisinden bilgi edinemediler. Ancak yaptığımız sorgulama esnasında, Ankara 4. sulh ceza hakimliğinin 22/02/2023 tarihli ve 2023/1532 d.iş sayılı kararı ile erişim engeli kararı alındığını gördük. Karar henüz tarafımıza tebliğ edilmedi, bu sebeple karara ulaşmaya çalışıyoruz. Yeni bir gelişme olması ya da bilgi edinmemiz halinde sizlerle paylaşacağız." şeklinde bir açıklamada bulundu.

EKŞİ SÖZLÜK DUYURU

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