Bu akşam (13 Aralık Cuma) TV'de neler var? Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını bu akşam var mı? ATV, NOW TV, Kanal D, Show Tv, Star Tv, TV8 yayın akışı

Cuma akşamları hangi dizilerin yayınlanacağı, dizi takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam televizyon ekranlarında yine reyting rekorları kıran diziler yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Peki, Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte 13 Aralık Cuma ATV, NOW TV, Kanal D, Show Tv, Star Tv, TV8 yayın akışı bilgisi...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Atv ekranlarında tam 20:00'da Oktay Kaynarca'nın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışması yayınlanacak.

Star Tv'de ise başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

Show Tv'de ise reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkacak.

Kanal D'de ise Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün olup olmayacağı merak ediliyor. Ancak kanalın yayın akışı henüz yayınlanmadı.

ATV YAYIN AKIŞI:

00:40 Holding

03:00 Aldatmak

05:40 Hercai

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI:

02:45 Zalim İstanbul

04:45 Taş Kağıt Makas

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

SHOW TV YAYIN AKIŞI:

00:15 Sandık Kokusu

02:45 Kızılcık Şerbeti

04:45 Deha

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

NOW TV YAYIN AKIŞI:



02:30 Her Yerde Sen

04:45 Kefaret

06:00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 İnek Şaban

21:45 Gurbetçi Şaban

23:45 Orta Sayfa

STAR TV YAYIN AKIŞI:

00:30 Sen Ağlama İstanbul

03:00 Baba Ocağı

05:00 Söz

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞI:

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye