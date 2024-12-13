Bu akşam (13 Aralık Cuma) TV'de neler var? Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını bu akşam var mı? ATV, NOW TV, Kanal D, Show Tv, Star Tv, TV8 yayın akışı

Cuma akşamları hangi dizilerin yayınlanacağı, dizi takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam televizyon ekranlarında yine reyting rekorları kıran diziler yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Peki, Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte 13 Aralık Cuma ATV, NOW TV, Kanal D, Show Tv, Star Tv, TV8 yayın akışı bilgisi...
Bu akşam Atv ekranlarında tam 20:00'da Oktay Kaynarca'nın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışması yayınlanacak.
Star Tv'de ise başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.
Show Tv'de ise reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkacak.
Kanal D'de ise Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün olup olmayacağı merak ediliyor. Ancak kanalın yayın akışı henüz yayınlanmadı.
ATV YAYIN AKIŞI:
00:40 Holding
03:00 Aldatmak
05:40 Hercai
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI:
02:45 Zalim İstanbul
04:45 Taş Kağıt Makas
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
SHOW TV YAYIN AKIŞI:
00:15 Sandık Kokusu
02:45 Kızılcık Şerbeti
04:45 Deha
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
NOW TV YAYIN AKIŞI:
02:30 Her Yerde Sen
04:45 Kefaret
06:00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 İnek Şaban
21:45 Gurbetçi Şaban
23:45 Orta Sayfa
STAR TV YAYIN AKIŞI:
00:30 Sen Ağlama İstanbul
03:00 Baba Ocağı
05:00 Söz
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
TV8 YAYIN AKIŞI:
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
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