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Çok satan, su geçirmez Columbia Triple Canyon II Fall Hiking Pantolon indirime girdi
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Çok satan, su geçirmez Columbia Triple Canyon II Fall Hiking Pantolon indirime girdi

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
12.12.2024 12:33
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Doğa ile iç içe geçireceğiniz bir gün için hazır mısınız? Doğaya ayak basmanın tadını çıkarırken tarzınızdan ödün vermenize gerek yok! O zaman konforu ve stili bir arada sunacak bir parçaya sahip olma zamanı geldi. Columbia Triple Canyon II Fall Hiking Pant tam da aradığınız ürün olabilir! Üstelik şimdi 2 bin 229 TL indirimle sizi bekliyor! Her adımınızda kendinizi özgür ve güvende hissedeceğiniz bu fırsatı kaçırmayın.

Doğa yürüyüşlerinin tadını çıkarmak, doğru ekipmanla her zaman daha keyifli hale gelir. Hafif bir rüzgar, serin bir hava ve her adımda özgür hissettiren bir rahatlık… Bu deneyimi zirveye taşımak isteyenler için harika bir fırsat var: Columbia Triple Canyon II Fall Hiking Pant! Şu anda indirimde olan bu pantolon, keşiflerinize eşlik etmek için mükemmel bir seçenek sunuyor. Eğer dolabınıza hem işlevsel hem de şık bir parça eklemek istiyorsanız bu ürünü değerlendirebilirsiniz. İşte detaylar...

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İndirimdeki tüm Columbia ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Çok satanlarda birinci: Columbia Triple Canyon II Fall Hiking Pantolon

Columbia Triple Canyon II Fall Hiking Pantolon

Columbia Triple Canyon II Fall Hiking Pant, doğanın zorlu koşullarında bile konfor ve işlevselliği bir arada sunuyor. Geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen pantolon, Omni-Shield™ teknolojisiyle suya ve lekelere karşı üstün koruma sağlayarak her türlü yürüyüşü zahmetsiz hale getiriyor. Kısmen elastik beli ve güçlendirilmiş dizleri, hareket özgürlüğünü artırırken, çok sayıda fermuarlı cebiyle doğada ihtiyaç duyduğunuz her şeyi kolayca taşımanıza imkan tanıyor. Ayakkabı bağcığı kancası ve paça sıkma lastiği gibi detayları ile Columbia pantolon, her adımda güven veriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün kışlık kaliteli kesimi de tam oturuyor."

  • "Kaliteli ve rahat! Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

Bu içerik 13 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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İş birliği İçerikleri
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