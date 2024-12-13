Dünyaca ünlü marka Shark Ninja'nın son teknoloji ürünlerini sizin için seçtik

İster mutfakta sağlıklı yemekler hazırlamak için kullanabileceğiniz ileri teknoloji air fryerlar ister banyonuzda güzellik rutinlerinizi şımartacak saç şekillendiriciler olsun, Shark Ninja ürünleri hayatınızın her anında yanınızda. Markanın ürünleri, sade tasarımı ve basit kullanım özellikleriyle öne çıkarken hızlı, güvenilir ve şık ürünleriyle de gününüzü daha verimli hale getirerek tasarruf etmenizi sağlıyor. İşte sizin için seçtiğimiz Shark Ninja marka ürünler...

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1. Evde tatlı keyfi: Ninja Shark CREAMi NC300EU 7in1 Dondurma Makinesi

Ev yapımı dondurmanın bu kadar zahmetsiz olabileceğini hayal eder miydiniz? Ninja CREAMi ile dondurma, smoothie, milkshake ve hatta sorbe gibi birbirinden lezzetli tatlılar dakikalar içinde sofranızda. İhtiyacınız olan tek şey, sevdiğiniz malzemeleri kabınıza koyup dondurmak, ardından makinenin özel teknolojisiyle mükemmel kıvamda tatlılara dönüştüğünü izlemek. Çikolata parçaları, kuruyemişler ya da granola gibi ekstraları da tatlınıza ekleyebilir, tamamen size özel bir lezzet yaratabilirsiniz. Üstelik çıkarılabilir parçaları bulaşık makinesinde yıkanabilir, temizliği de çocuk oyuncağı!

Kullanıcılar ne diyor?

“Makine mükemmel çalışıyor ve vaat ettiklerini yerine getiriyor.”

“Ninja CREAMi dondurma makinesi, yaratıcı tatlılar yaratmak isteyen herkes için mutlaka sahip olunması gereken bir ürün!”

Dondurma makinesinin yanında dondurma kasesi almak isterseniz buraya tıklayın.

2. Ferah bir nefes için: Ninja Shark HP150EU NeverChange5 Clean Sense IQ Hava Temizleyicisi

Evde temiz bir hava için Shark'ın bu hava temizleyicisi tam bir kurtarıcı! 4 katmanlı filtresiyle polen, toz, evcil hayvan tüyü gibi alerjenleri hapsederken Anti-Odor Teknolojisi sayesinde kötü kokuları etkili bir şekilde nötralize ediyor. Clean Sense IQ teknolojisi, odanızdaki hava kalitesini sürekli takip ederek gücünü otomatik olarak ayarlıyor ve sonuçları LED ekranında gösteriyor. 60 metrekareye kadar etkili olan cihaz, hem sağlıklı hem de konforlu bir yaşam alanı yaratmanız için birebir.

Kullanıcılar ne diyor?

“Bu hava temizleyicinin boyutunu seviyorum. Küçük, kompakt, hafif, hafif ve çok sessiz. Kolayca hareket ettirebiliyorum, 70 m2'lik dairemi bir saatte arındırıyor.”

“Şimdi iyi bir gece uykusu çekiyorum, polene alerjim var. Filtre beni tüm parçacıklardan etkili bir şekilde kurtarıyor.”

Hava temizleyicisinin yanında Ninja Shark kahve makinesi almak isterseniz buraya tıklayın.

3. Temizlikte yeni bir dönem: Ninja Shark BU3521EU Clean & Empty Şarjlı Dikey Süpürge

Shark’ın akıllı dikey süpürgesiyle temizlik yapmak artık çok daha basit ve hijyenik! Otomatik toz boşaltma sistemiyle 30 güne kadar toz ve kirleri unutabileceğiniz cihaz, el süpürgesine dönüşebilme özelliğiyle mobilyaları ve üst yüzeyleri de rahatlıkla temizler. Anti Hair Wrap teknolojisi ile fırça rulosu kendini temizlerken Powerfins başlık halı ve sert zeminler arasında otomatik geçiş yapar. Toz alerjiniz varsa Anti-Alerjen Tam Yalıtım işlevi de sizi fazlasıyla memnun edecek.

Kullanıcılar ne diyor?

“Shark elektrikli süpürgeden memnunum, kablosuz bir elektrikli süpürge, bu yüzden prizin olmadığı her yerde kullanmak çok uygun, bu sayede evi temizlemek çok daha kolay ve daha rahat.”

"Ek bir avantaj olarak, kiri 30 güne kadar depolayan otomatik bir boşaltma sistemine sahip, bu şekilde diğer elektrikli süpürgeler gibi sürekli boşaltmak zorunda değilim."

Dikey süpürgenin yanında yüzey temizlik havlusu almak isterseniz buraya tıklayın.

4. Mutfakta her türlü yemeği yapan: Ninja Shark Combi All-in-One Multicooker Fırın ve Az Yağlı Pişirici

Mutfakta “bir taşla iki kuş” değil, adeta on kuş vurmak ister misiniz? Ninja Combi All-in-One, fritözden fırına, buharlı pişiriciden ızgaraya kadar tam 12 farklı fonksiyonuyla her ihtiyaca cevap veriyor. Combi Meals özelliğiyle 15 dakikada 8 kişilik yemek hazırlayabilir, kapağındaki izleme penceresi sayesinde yemeğinizin kontrolünü elinizden bırakmazsınız. Az yağlı tariflerden çıtır kızartmalara kadar dilediğiniz yemeği hazırlayın ve mutfağınıza yenilik katın!

Kullanıcılar ne diyor?

“Hava fritözü işlevi de harika, pişirme hızlı ve her şey gevrek. Geleneksel fırın işlevi de daha ekonomiktir çünkü ön ısıtma gerekmez, fırın çok hızlı ısınır. Yemek pişirme de mükemmel.”

“Bu ürünle evde çok mutluyuz. Zaten birkaç yemek pişirdik. Çok fazla kapasiteye sahip değil ancak günlük yemekler için uygundur.”

Multicooker fırının yanında muffin kalıbı almak isterseniz buraya tıklayın.

5. Güzellik ve hızı bir araya getiren: Ninja Shark HD440SLEU FlexStyle 5in1 Saç Kurutma ve Şekillendirme Makinesi

Bir saç kurutma makinesinden çok daha fazlası olan Shark FlexStyle, hızlı kurutma ve profesyonel şekillendirme için özel olarak tasarlanıyor. Coanda Teknolojisi ile saçlarınızı saniyeler içinde pürüzsüz buklelere ya da hacimli modellere dönüştürebileceğiniz makinenin 4 farklı aparatı ile düzleştirme, kıvırma, dalga verme gibi birçok farklı stili zahmetsizce yapabilirsiniz. Isı hasarını önleyen teknolojisiyle saçlarınızı korurken parlaklık ve pürüzsüzlük de sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

“Hafiftir, tam ısınır, saçları çok çabuk kurutur, kullanımı kolay ve kalitelidir. Güzel bukleler yapar.”

“Saçı aşırı ısı olmadan şekillendirir. Saçı şekillendirmek için ihtiyaç duyabileceğiniz her şey var, kesinlikle bayıldım! Tüm aparatları kullandım, en sevdiğim saç sarmalayıcısı oldu, hasar vermeden güzel bukleler veriyor.”

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6. En inatçı lekeleri bile çıkaran: Ninja Shark StainStriker Koltuk Yıkama ve Leke Çıkarma Makinesi

Koltuklarınızda, halılarınızda ve hatta arabanızda inatçı lekelerle savaşan Shark StainStriker, güçlü emiş gücüyle sadece yüzeydeki kiri değil, derinlere işlemiş lekeleri de temizliyor. Kompakt tasarımı sayesinde her yere sorunsuzca taşıyıp işiniz bittiğinde de dolapta az yer kaplayacak şekilde saklayabileceğiniz ve 20 kat daha fazla leke çıkarma gücüne sahip olan cihaz, pet başlığıyla evcil hayvan sahipleri için hayat kurtarıcı.

Kullanıcılar ne diyor?

“1 yaşında bir çocuğum var ve hastalık, bez patlaması ve halılarda ve koltuklarımda boya kalemleri izleri söz konusu olduğunda siperdeyim. Bu StainStriker, dakikalar içinde kelimenin tam anlamıyla bir yıllık kiri temizledi. Kurulumu kolaydı ve ürün fiyatı makul.”

“Hafif, kompakt ve kullanımı kolay, bu yüzden satın alma işlemimden gerçekten memnunum.”

Koltuk yıkama ve leke çıkarma makinesinin yanında tüy toplayıcı almak isterseniz buraya tıklayın.

7. Daha az yağ daha çok çıtır lezzet: Ninja Shark Air Fryer Max Pro (6,2 L)

Ninja Air Fryer Max Pro, hem sağlık hem de pratiklik peşinde koşanlar için birebir. Sıcak hava fritöz teknolojisiyle yemeklerinizi az yağla pişirirken çıtırlık konusunda ödün vermiyor. Altı farklı pişirme fonksiyonuyla kızartma, ısıtma, pişirme ve hatta dondurulmuş yiyecekleri hızlıca hazırlama gibi pek çok seçeneğini bulunan air fryer'ın geniş 6,2 litrelik kapasitesi, aile yemeklerini keyiflendirirken bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalarıyla da temizlik zahmetini ortadan kaldırıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kullanımı çok kolay, sağlam malzemeler, cihazın gürültüsü rahatsız edici değil, yıkanması kolay. Yağsız kızartmalar, fırınlanmış patatesler, tavuk kızartmalar için ideal.”

“Tüm beklentilerin üstünde. Tüm yiyecekler mükemmel olacaktır. İçinde ekmek de pişirdik. Kesinlikle tavsiye ederim!”

Airfryer'ın yanında sıcak hava fritözü için yapışmaz ızgara kasesi almak isterseniz buraya tıklayın.

8. Temizlikte etkililik: Ninja Shark WD210EU HydroVac Pro Islak ve Kuru Şarjlı Süpürme Makinesi

Shark HydroVac Pro, ev temizliğini yepyeni bir seviyeye taşıyor! Hem süpürüp hem paspaslama özelliği sayesinde sert zeminlerinizdeki ıslak ve kuru kirleri hızlıca temizliyor ve alan halılarınızı tazeliyor. Antimikrobiyal fırça rulosu ve kendi kendini temizleme sistemiyle hijyenik bir temizlik deneyimi sunuyor. Kirli su tankındaki filtre sistemiyle kullanım sonrası temizliği de oldukça basit olan makine hızlı, pratik ve etkili bir temizlik arayanların favorisi!

Kullanıcılar ne diyor?

“3 kedim olduğu ve temizlik için çok az zamanım olduğu için satın aldım, birçoğuna bakarak Shark markasına karar verdim çünkü ünlü bir marka ve bu tür cihazların öncülerinden biri.”

“Shark'ı test etmeye karar verdim ve çok memnun olduğumu söylemeliyim, daha az gürültülü, kullanımı daha kolay ve hepsinden önemlisi daha iyi temizliyor!”

Islak ve kuru şarjlı süpürme makinesinin yanında yüzey temizlik havlusu almak isterseniz buraya tıklayın.

9. Islak ve kuru saçlara mükemmel çözümler: Ninja Shark HT212EU SmoothStyle One Step Styler Saç Kurutmalı Şekillendirici

Shark SmoothStyle, saçlarınızı kurutma, düzleştirme, hacim kazandırma ve şekillendirme işlerini tek bir cihazla hallediyor. Islak saç modunda, saçınıza zarar vermeden kuruturken hacim katıyor; kuru saç modunda ise saçlarınızı pürüzsüz ve canlı bir görünüme kavuşturuyor. Isıtmalı düzleştirme modu, seramik kaplı tarakla düşük sıcaklıkta bile harikalar yaratıyor. İster günlük ister özel günlerde kullanabileceğiniz cihaz, her saç tipine uyum sağlıyor ve yanınızda taşımanız için pratik bir seyahat çantasıyla birlikte geliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok güzel, pratik ve işlevsel bir fırça. Zorluk çekmeden kullanıyorum. Saçları kurutur, hacim verir ve parlatır. Benim açımdan gerçekten mükemmel ve birden fazla alet kullanmaya gerek kalmadan rahat ettiriyor.”

“Saç kurutma makinesi olarak da işe yarar, böylece fırçayı kullanmadan önce fazla suyu giderebilirsiniz. Sadece kuru saçlarla kullanılabilen düzleştirici tarak, aynı zamanda kahküllerle de iyi çalışır ve saçları yumuşak ve parlak yapar!”

Saç kurutmalı şekillendiricinin yanında ısıya karşı koruyucu fön suyu almak isterseniz buraya tıklayın.

10. Dondurma yapımında ustalaşın: Ninja Shark NC501EU CREAMi Deluxe 10in1 Dondurma ve Frozen Makinesi

Evde profesyonel tatlılar hazırlamak isteyenlerin vazgeçilmezi olan Ninja CREAMi Deluxe makinenin 10 farklı fonksiyonuyla sorbeden milkshake’e, hatta keto veya vegan seçeneklere kadar pek çok lezzet yaratabilirsiniz. Özel iki bölmeli tasarımı, tek seferde farklı tatları denemenize imkan tanırken 3 büyük kaplık kapasitesiyle aile boyu keyif sunuyor. Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir olduğu için temizliği de dert etmiyorsunuz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Dondurma makinesini incelemeden önce 3 hafta denedim ve beklentilerimin ötesine geçtiğini söylemeliyim, meyveli dondurma, sorbe, krema ve karamelli dondurma yaptım ”

“Diyet yaparken çok ilginç, dondurmanızın kalorisini kontrol edebiliyorsunuz. Sorbeler, dondurmalar ve daha fazlasını yapmak çok kolay.”

Dondurma ve frozen makinesinin yanında dondurma kasesi almak isterseniz buraya tıklayın.

11. Uzun ömürlü filtreyle etkili temizlik: Ninja Shark HP300EU NeverChange5 Max Clean Sense IQ Hava Temizleyicisi

Evinizdeki havayı ferahlatan Shark HP300EU, 5 yıla kadar filtre değişimi gerektirmeyen uzun ömürlü bir filtreye sahip. 4 katmanlı filtresiyle toz, polen ve evcil hayvan tüylerini hapsederken anti-odor teknolojisi sayesinde kötü kokuları da yok ediyor. Clean Sense IQ teknolojisiyle hava kalitesini otomatik olarak ölçüp ihtiyacınıza göre ayarlayan cihaz, geniş alan kapsama özelliğiyle 130 metrekareye kadar etkili bir temizlik sağlarken ortamınızın havasını her zaman taze tutar.

Kullanıcılar ne diyor?

“Evde büyük köpeklerimiz olduğu için kullanıyoruz. Çok etkili olduğunu kanıtladı. Anlaması kolay ve basit bir ekran.”

“Harika bir ürün, gerçekten memnun kaldım. Faaliyete geçtiğinden beri evdeki alerjiler çok iyileşti.”

Hava temizleyicisinin yanında toz alma seti almak isterseniz buraya tıklayın.

12. Derinlemesine temizlik ve konfor: Ninja Shark IW3611EU Detect Pro Auto Empty Sistemli Şarjlı Dikey Süpürge

Ultra hafif yapısıyla zahmetsizce hareket eden Shark IW3611EU, otomatik boşaltma sistemi ile toz haznesini sizin yerinize temizliyor. True HEPA filtreleme özelliğiyle %99,97 oranında tozu ve alerjenleri hapseden süpürge, QuadClean fırça başlığıyla halı ve sert zeminlerde derinlemesine temizlik yaparken Anti-Hair Wrap özelliğiyle de saç ve tüyleri zahmetsizce toplar. Multiflex gövdesiyle mobilyaların altına çabucak erişebileceğiniz süpürgenin koku kapsülüyle de eviniz daima ferah kokar.

Kullanıcılar ne diyor?

“Birkaç haftalık kullanımın ardından elektrikli süpürge hafiftir, tozu mükemmel şekilde çeker, kullanımı kolaydır ve çok güzel bir tasarıma sahiptir.”

“Fiyat-performans oranı en iyi olduğu için bu elektrikli süpürgeyi seçtik. Elektrikli süpürge amacına tam olarak hizmet eder. Onu tavsiye edebiliriz.”

Dikey süpürgenin yanında hava nemlendirici almak isterseniz buraya tıklayın.

13. Büyük aileler için ideal: Ninja Shark SL400EU Double Stack XL Çift Hazneli Air Fryer (9.5 L)

Mutfakta zaman kazanmak ve enerji tasarrufu yapmak isteyenler için Ninja SL400EU biçilmiş kaftan! 9.5 litrelik geniş kapasitesiyle aynı anda 8 kişilik yemek hazırlayabileceğiniz air fryer'ın çift haznesi ve yemek rafları sayesinde dört seviyede yemek pişirerek büyük bir ziyafet hazırlamak mümkün. Air Fryer fonksiyonuyla %75’e kadar daha az yağ kullanarak sağlıklı ve çıtır yemekler yapabileceğiniz cihazın SYNC ve MATCH fonksiyonlarıyla çekmeceleri ayrı ayrı kullanabilir, her bir yemeği tam istediğiniz gibi pişirebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Harika bir ürün, gerçekten çok pratik. Mutfakta zaman kazandırır ve mükemmel bir yemek sunar. Tavsiye ederim.”

“Eşim neredeyse her gün kullanıyor. Artık geleneksel fırını ve fritözü neredeyse hiç kullanmıyoruz.”

Air fryer'ın yanında katlanabilir kızartma rafı almak isterseniz buraya tıklayın.

14. Hızlı ve parlak sonuçlar: Ninja Shark HD352EU SpeedStyle 5in1 Air Saç Kurutma ve Şekillendirme Sistemi ile Saklama Kutusu

Shark HD352EU ile saç kurutma ve şekillendirme bir arada! Coanda teknolojisi ile donatılan cihaz, saçları zarar vermeden hızlı bir şekilde kurutur ve doğal bir parlaklık verir. RapidGloss Finisher uçuşmaları anında yumuşatırken üç farklı IQ şekillendirici başlığı her saç tipine uygun çözümler yaratır. Sıcaklık kontrolü ile ısı hasarını önleyip saçınızı sağlıklı tutarken hafif ve ergonomik tasarımıyla da kullanım zahmetsiz olan cihaz, saç şekillendirme rutininizi çok daha keyifli bir hale getiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Güzel tasarım, hafif ve hepsinden önemlisi: üç gerçek hızı ve dört sıcaklığı var. Oldukça sessiz. Güvenli ve kolay bir şekilde takılan çok sayıda aksesuarı var.”

“Beş farklı aparatla ister düz, ister kıvırcık, ister dalgalı olsun, her saç tipi için doğru ayarı bulabilirsiniz. Aşırı ısı saça zarar vermeden son derece hızlı ve verimli bir şekilde kurutur. Saç kurutma makinesi iyonik çalışır, uçuşan saçları yumuşatır ve sonucun ipeksi ve parlak görünmesini sağlar.”

Saç kurutma ve şekillendirme cihazının yanında saç serumu almak isterseniz buraya tıklayın.

15. Sıcacık kahve keyfi: Ninja Shark Programlanabilir XL 14 Fincan Kahve Makinesi Pro

Güne lezzetli bir kahveyle başlamak için Ninja XL tam aradığınız ürün! 14 fincanlık büyük sürahisiyle geniş ailelere veya misafir ağırlamaya uygun olan cihaz, klasik ve zengin kahve demleme ayarlarıyla kahvenizi asla acılaştırmaz, hep mükemmel bir tat sunar. Sıcak Demleme Teknolojisi sayesinde kahvenizin tadı her fincanda aynı lezzette olurken çıkarılabilir su haznesiyle de doldurmayı çok pratik hale getiriyor. Üstelik, gecikmeli demleme fonksiyonuyla sabah kahvenizi önceden ayarlayabilir, değişken ısıtıcı tabakla kahvenizi 4 saate kadar sıcak tutabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Mükemmel kalitede, sessiz, iyi kapasitede ve kahve hazırlaması hızlıdır.”

“Kesinlikle muhteşem bakır tonu, kocaman 14 fincanlık sürahi, harika. Pişman değilim. Yaklaşık bir aydır bende ve hiçbir sorun yok.”

Kahve makinesinin yanında kahve ve baharat öğütücü almak isterseniz buraya tıklayın.

Bu içerik 12 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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