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BİM'e otomatik mama kabı geliyor! 13 Aralık 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada
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  4. BİM'e otomatik mama kabı geliyor! 13 Aralık 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

BİM'e otomatik mama kabı geliyor! 13 Aralık 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
12.12.2024 15:14
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BİM Aktüel Kataloğu'nun 13 Aralık 2024 Cuma tarihli sayısı yayınlandı. BİM'de bu hafta pratik mutfak gereçlerinden ev yaşam ürünlerine yok yok! BİM cuma aktüel ürünlerini merak edenler için hazırladığımız içeriğimizde BİM Aktüel Ürünler Kataloğu'nun tamamına ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

A101'e Stanley termos geliyor! A101'e Stanley termos geliyor!
ŞOK'a MagSafe özellikli powerbank geliyor! ŞOK'a MagSafe özellikli powerbank geliyor!

Rivero, Bayberry ve Bellina motosikler BİM'e geliyor!

1

Cep telefonu, kulaklık, klavye ve dahası

2

Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

Spigen oyun klavyesinde dev indirimden yararlanmak için buraya göz atın.

Buradan adaptör modellerindeki indirimleri bulabilirsiniz.

3

Sizin için seçtiklerimiz

Samsung, TCL, Philips... Dünyaca ünlü markaların televizyon modellerini burada bulabilirsiniz.

Kedi ve köpek mamalarındaki indirimleri buradan inceleyebilirsiniz.

Küçük ev aletleri kategorisindeki bütün ürünleri buradan görüntüleyebilirsiniz.

Her mutfağın ihtiyacı ürünlerde avantajlı fiyatlar

4

5

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Mutfakta harikalar yaratmanızı sağlayacak ürünleri görmek için buraya tıklayın.

Stanley termoslar indirimde, burada.

Nevresimden pijama takımına ekose desenli ürünler BİM kataloğunu süslüyor

6

Sizin için seçtiklerimiz

İndirimdeki nevresim takımlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Columbia indirimi başladı! Buradan ürünleri görüntüleyebilirsiniz.

Merrell'dan Skechers'a birbirinden şık ve konforlu spor ayakkabı modellerinde indirimler var. İndirimleri incelemek için buraya tıklayın.

Çocukların yüzünü güldürecek oyuncaklar...

7

Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

Çeşit çeşit oyuncaklar indirimde burada.

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