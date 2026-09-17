Bu ambulans insanlara değil robotlara gidiyor! Japonya’da yeni dönem

Japonya’da insansı robotların kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte sıra robotlara özel “ambulans” hizmetine geldi. Bu kapsamda bir şirket, başkent Tokyo'da arızalanan insansı robotlara yerinde müdahale etmek amacıyla Japonya'nın ilk 'insansı robot ambulansı' olarak tanımladığı aracı hizmete sundu.

GÖREV KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR

Japon teknoloji şirketi GMO Internet Group'un “Humanoid Ambulance” adı verilen bakım aracı; robotların arızalandığı bölgeye mühendisler, teşhis ekipmanları, yedek parçalar ve tamir araçları taşıyor. Robotun bulunduğu yerde onarılamaması durumunda ise araçta bulunan yedek insansı robot devreye alınıyor.

Böylece arızalı robotun yaptığı görev kesintiye uğramadan sürdürülebiliyor. Bozulan robot ise bakım ve onarım için şirketin Tokyo’nun Shibuya bölgesindeki Humanoid Lab merkezine götürülüyor.

Dünyanın farklı ülkelerindeki acil durum araçlarından esinlenilen aracın üzerinde mor tepe lambaları ve büyük harflerle “Humanoid Ambulance” yazısı bulunuyor.

ROBOT AMBULANS FİKRİ NASIL ÇIKTI?

Robot ambulansı fikrinin, daha önce arızalanan robotların tamir için başka merkezlere gönderilmesi nedeniyle ortaya çıktığı belirtiliyor. Bu süreçte robotların görev yaptığı hizmetlerde kesintiler yaşanması şirketi alternatif bir çözüm geliştirmeye yöneltmiş.

Robotlara özel "ambulans" hizmeti, şimdilik yalnızca şirketin kendi müşterilerine sunduğu robotları kapsıyor ve Tokyo'daki merkezde tek bir araç bulunuyor.

Fotoğraflar: Reuters