Bu ay 8 yeni yerli film vizyona giriyor

Aytekin Birkon'un yönettiği Cinnet, bir sabah kendisini kocasını öldürmüş şekilde bulan fakat olanlara dair hiçbir şey hatırlamayan Nida'nın bu cinayetin arkasındaki gerçeği ortaya çıkarma çabasını anlatıyor.

Oyunculuğuyla olduğu kadar sinemacı kimliğiyle de tanıdığımız Görkem Yeltan'ın yönettiği Bağcık, annelerini kaybetmiş olan ve anneannelerinin Kanada'ya gidişi sonrası Bodrum'a amcalarının yanına gitmek durumunda kalan iki kız kardeşin hikâyesini anlatıyor.

Senaryosunu Yılmaz Suvacı'nın kaleme aldığı Bahtsız Bedri'nin yönetmenliğini Fatih Mehmet Karakuş üstleniyor.

GÜLLER

Mehmet Gün'ün yönettiği Güller, 28 Şubat döneminin bir köyde nasıl yaşandığını, 12 yaşındaki Ali Osman'ın gözünden aktarmaya çalışıyor.

28 HAZİRAN

GEÇMİŞ OLSUN

Toygan Avanoğlu ve Müge Boz gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Geçmiş Olsun, insanlığın sonunu getiren bir virüsün tüm dünyayı sarmasıyla küçük bir mahallede yaşayanların hayatlarının bir anda nasıl değiştiğini mizah diliyle anlatıyor.

SAHİR DEEP WEB

Uzun süren bir aşktan yeni çıkan Melike, hayatına giren yeni insanlar ile birlikte kendisindeki yeni gücü keşfeder. Yalnız bu güç, onun büyük bir çıkmazı olur. Büyü ve Deep Web’in egemen olduğu bu hikâyenin yönetmenliğini Berk Aygül üstleniyor.

