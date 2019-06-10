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Bu ay 8 yeni yerli film vizyona giriyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
SİNEMA TV  | 10.06.2019 11:50 | Son Güncelleme

2019 yılının ilk yarısı yabancı filmlerin ön plana çıktığı bir vizyon takvimi ile akıllarda kalsa da sinemaseverler haziran ayında yerli yapımlara da rastlaması mümkün olacak. Peki bu ay hangi filmler vizyona girecek?

Bu ay 8 yeni yerli film vizyona giriyor

8 yeni yerli filmin vizyona girmesinin beklendiği Haziran ayında bakın seyirci dramdan komediye hangi yerli filmlerle karşılaşacak:

BAĞCIK

Oyunculuğuyla olduğu kadar sinemacı kimliğiyle de tanıdığımız Görkem Yeltan'ın yönettiği Bağcık, annelerini kaybetmiş olan ve anneannelerinin Kanada'ya gidişi sonrası Bodrum'a amcalarının yanına gitmek durumunda kalan iki kız kardeşin hikâyesini anlatıyor.

**14 HAZİRAN

AKILLARA SEZA

Akıllara Seza, 1997 yılında lise mezuniyetine giderken kaza geçirip komaya giren Mustafa’nın 22 sene sonra komadan uyanıp kazadan önce sevdiği Seza’nın peşinden gitmesini konu ediniyor.

BEKÇİ

Durmuş Akbulut'un yazıp yönettiği Bekçi, giderek gerçekle bağını koparmaya başlayan, bir kasaba mezarlığında gece bekçiliği yapan Salih'in hikâyesini anlatıyor.

CİNNET

Aytekin Birkon'un yönettiği Cinnet, bir sabah kendisini kocasını öldürmüş şekilde bulan fakat olanlara dair hiçbir şey hatırlamayan Nida'nın bu cinayetin arkasındaki gerçeği ortaya çıkarma çabasını anlatıyor.

21 HAZİRAN

BAHTSIZ BEDRİ

Senaryosunu Yılmaz Suvacı'nın kaleme aldığı Bahtsız Bedri'nin yönetmenliğini Fatih Mehmet Karakuş üstleniyor.

GÜLLER

Mehmet Gün'ün yönettiği Güller, 28 Şubat döneminin bir köyde nasıl yaşandığını, 12 yaşındaki Ali Osman'ın gözünden aktarmaya çalışıyor.

28 HAZİRAN

GEÇMİŞ OLSUN

Toygan Avanoğlu ve Müge Boz gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Geçmiş Olsun, insanlığın sonunu getiren bir virüsün tüm dünyayı sarmasıyla küçük bir mahallede yaşayanların hayatlarının bir anda nasıl değiştiğini mizah diliyle anlatıyor.

SAHİR DEEP WEB

Uzun süren bir aşktan yeni çıkan Melike, hayatına giren yeni insanlar ile birlikte kendisindeki yeni gücü keşfeder. Yalnız bu güç, onun büyük bir çıkmazı olur. Büyü ve Deep Web’in egemen olduğu bu hikâyenin yönetmenliğini Berk Aygül üstleniyor.

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