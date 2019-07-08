Bu ay çıkacak olan 5 harika oyun: Temmuz 2019

Temmuz sıcağında deniz ve güneşin altında iyi vakit geçirmenizi sağlayacak bu ay çıkan 5 oyun derledik. Eğer gerçek bir gamer değilseniz bile bu oyunlar keyfinizi katlayacak. Super Mario Maker 2 oynuyorcasına kendiniz yormadan keyifli vakit geçirebilirsiniz. Bu yaz harika oyunlar çıktı ve Temmuz ayı bu trendi sürdürmeye devam ediyor. Bu yüzden sizler için Temmuz ayında çıkan oyunlardan 5 tanesini derledik.

1. Stranger Things 3: The Game

Stranger Things severlerin sevebileceği keyifli bir oyun. Bilim-kurgu, korku ve gerilim filmi gibi size eşlik edecek ve iyi vakit geçirmenizi sağlayacak. Stanger Things 3: The Game, serinin olaylarını takip ederken aynı zamanda yeni içerik ve maceralara yelken açmanıza olanak sağlayacak.

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2. Dragon Quest Builders 2

The Legend of Zelda gibi oyunları seviyorsanız, Minecraft’ın yapı mekaniği ile birleştirdiği bu oyunu oynamaya ne dersiniz? Dragon Quest Builders, yapılar yapmanızı sağlayan harika bir oyun. Yeni arkadaşınız Malroth ile birlikte barışı sağlamak için ustalık ve mücadele yoluyla yeteneklerinizi geliştirmeye başlayın!