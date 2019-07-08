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Bu ay çıkacak olan 5 harika oyun: Temmuz 2019

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ESPOR  | 08.07.2019 10:49 | Son Güncelleme

Deniz ve güneşin altında keyif alarak oynayabileceğiniz bu ay çıkan 5 harika oyun.

Bu ay çıkacak olan 5 harika oyun: Temmuz 2019

Temmuz sıcağında deniz ve güneşin altında iyi vakit geçirmenizi sağlayacak bu ay çıkan 5 oyun derledik. Eğer gerçek bir gamer değilseniz bile bu oyunlar keyfinizi katlayacak. Super Mario Maker 2 oynuyorcasına kendiniz yormadan keyifli vakit geçirebilirsiniz. Bu yaz harika oyunlar çıktı ve Temmuz ayı bu trendi sürdürmeye devam ediyor. Bu yüzden sizler için Temmuz ayında çıkan oyunlardan 5 tanesini derledik.

1. Stranger Things 3: The Game

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Stranger Things severlerin sevebileceği keyifli bir oyun. Bilim-kurgu, korku ve gerilim filmi gibi size eşlik edecek ve iyi vakit geçirmenizi sağlayacak. Stanger Things 3: The Game, serinin olaylarını takip ederken aynı zamanda yeni içerik ve maceralara yelken açmanıza olanak sağlayacak.

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2. Dragon Quest Builders 2

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The Legend of Zelda gibi oyunları seviyorsanız, Minecraft’ın yapı mekaniği ile birleştirdiği bu oyunu oynamaya ne dersiniz? Dragon Quest Builders, yapılar yapmanızı sağlayan harika bir oyun. Yeni arkadaşınız Malroth ile birlikte barışı sağlamak için ustalık ve mücadele yoluyla yeteneklerinizi geliştirmeye başlayın!

Dragon Quest Builders 2, 12 Temmuz’da piyasaya sürülecek.

3. Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order

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Marvel’ın hem sinema hem de çizgi roman endüstrisine hâkim olduğu bir dünyada, oyun dünyasına girmeleri pek şaşırtıcı olmasa gerek. Avengers efsanesini geride bıraktığımız bu günlerde, süper kahramanları bilgisayarınıza getirme vakti gelmiştir. Marvel evreninin dört bir yanından gelen süper kahramanlar, Thanos ve Black Order’ı yenmek için size ihtiyaç duyacak.

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, 19 Temmuz’da piyasaya sürülecek.

4. Wolfenstein: Youngblood

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Wolfenstein, gerçekten mükemmel bir birinci şahıs nişancı oyunlarından birisi. Zulüm dolu alternatif bir dünyada geçen zorlayıcı bir hikayeye hazır olun.

Wolfenstein: Youngblood 26 Temmuz’da piyasaya sürülecek.

5. Fire Emblem: Three Houses

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Fire Emblem, Nintendo tarafından yayınlanan ve Intelligent System, Koei Tecmo Games tarafından geliştirilen bir oyun. Taktiksel rol yapma oyunu olan Fire Emblem: Three Houses, 26 Temmuz 2019’da piyasaya sürülecek.


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