Bu babanın kızıyla geçirdi anlar yüreğinizi ısıtacak!

Sholom Ber Solomon California’da yaşayan 36 yaşında bir taze baba. 2016 yılında doğan kızı Zoe ile doğumundan bu yana çok özel anları sosyal medya hesabından paylaşıyor. Kimi zaman avcı, kimi zaman dedektif, kimi zaman sihirbaz oluyor ancak her defasında çok tatlı olmayı başarıp kendilerine imrendiriyorlar.
Sizler için baba kızın özel anlarından küçük bir derleme yaptık. Bu fotoğraflar, kızınızla nasıl vakit geçireceğinizi düşünüyorsanız belki size ilham kaynağı olabilir.
İşte bu eğlenceli anlar...
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