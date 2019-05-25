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Bu babanın kızıyla geçirdi anlar yüreğinizi ısıtacak!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 25.05.2019 13:02 | Son Güncelleme

Kız babası olmak resmen anlatılmaz yaşanır! Kelimeler, bu tatlı duyguyu anlatmaya yetmez, ama size fotoğraflarla kanıtlayabiliriz. İşte baba ve kızı...

Bu babanın kızıyla geçirdi anlar yüreğinizi ısıtacak!

Sholom Ber Solomon California’da yaşayan 36 yaşında bir taze baba. 2016 yılında doğan kızı Zoe ile doğumundan bu yana çok özel anları sosyal medya hesabından paylaşıyor. Kimi zaman avcı, kimi zaman dedektif, kimi zaman sihirbaz oluyor ancak her defasında çok tatlı olmayı başarıp kendilerine imrendiriyorlar.
Sizler için baba kızın özel anlarından küçük bir derleme yaptık. Bu fotoğraflar, kızınızla nasıl vakit geçireceğinizi düşünüyorsanız belki size ilham kaynağı olabilir.

İşte bu eğlenceli anlar...

1. Zoe Eylül 2016 yılında dünyaya gelmiş, babası o gelmeden çok önce kızıyla geçireceği zamanları planlamış bile.

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2. Her şeyini kendi elleriyle yapan baba kızının gelmesinin ardından kaybedeceği bir günü dahi olmadığını düşünmüş.

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3. Ve öyle de olmuş, en güzel zamanlarını birlikte geçirmişler.

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4. Kimi zaman sihirbaz ve tavşanı olmuşlar.

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5. Kimi zaman büyükanne ve küçük… Ne o panter mi?

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6. Kızıyla güzel dakikalar geçirmek için her kılığa hiç düşünmeden girmiş baba Sholom.

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7. Onunla inşaatlar yapmış.

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8. Taş devrinde ateşi bulmuş.

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9. Uykuya dalmak için Zoe’yi bile saymış.

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10. Kız babası olmanın tüm zevklerini yaşamaya çalışıyor Sholom.

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11. Büyüdüğünde ona en güzel hatıraları bırakmak istiyor.

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12. Birlikte geçirdikleri her anı özel kılmak için çaba sarf ediyor.

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13. Bunda da başarılı oluyor.

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14. Zoe’nin yüzünden ne kadar mutlu olduğunu okumak mümkün.

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15. Kameraya bakarken gözlerinin için gülüyor adeta.

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16. Çiçek olmaktan…

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17. Kurabiye canavarının kucağında olmaktan…

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18. Ve hatta avlanmaktan bile çok memnun.

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19. Bu baba ve kızı bize çocuğumuzla geçirdiğimiz her anı özel kılmanın güzelliğini anlatıyor.

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20. Onların çok çabuk büyüdüklerini…

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21. Güzel zamanlar geçirmek için elimizi çabuk tutmamız gerektiğini.

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