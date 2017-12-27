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Bu bir sır değil: Rihanna kilo aldı! İşte nedeni...

MAGAZİN HABERLERİ | 27.12.2017 16:38 | Son Güncelleme 11 saat önce

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Rihanna'nın son günlerde aldığı kilolar konuşula dursun kendisi cesur ve seksi görünümlerine her gün bir yenisini daha ekliyor. Sanatçının özellikle kırmızı elbise seçimleri, tarihi ikonik duruşlara eklenirken adeta moda dünyasında yeni bir akım başlattı denebilir... Bu durumdan rahatsız mıyız? Hayır.

Bu bir sır değil: Rihanna kilo aldı! İşte nedeni...

Barbadoslu sanatçının geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraf ile aldığı kilolara ilişkin herhangi bir sıkıntısının olmadığını tesciller nitelikteydi. Ancak bu onun kışkırtıcı görünümünü yorumlayan takipçilerine kulak kabartmıyoruz anlamına gelmiyor! İşte, sanatçının son görünümü hakkında konuşulanlar...

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Üzerinde tasarımcı Christopher Kane imzalı kırmızı ve transparan bir elbise taşıyan sanatçı, görünümünü Rene Caovilla marka ayakkabılarla tamamlamıştı. Kilolarına ve elbisenin transparanslığına aldırış etmeden bulduğu bir koltuğa yayılan Rihanna, rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Christopher Kane imzalı kırmızı ve transparan elbisenin 2018 İlkbahar-Yaz defilesindeki sunumu ise bambaşkaydı. Hatta o kırmızı elbisenin o kırmızı elbise olup olmadığı tartışma konusu oldu... Zira 34 beden mankenin üzerinde sunulan elbise Rihanna'nın üzerindeki haliyle büyük tezatlık oluşturuyor.

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TAKİPÇİLERİ AFFETMEDİ

Tabii bu durum en çok sanatçının kilolarını beğenmeyen takipçilerin dikkatini çekti. Sanatçı fotoğrafını "Hasta olduğunuzda arkadaşınız onun elbisesini giymenize izin verir ve çoktan iyi hissetmeye başlarsınız" notuyla yayınladı. Ama takipçileri onun bu naif paylaşımını affetmedi. Rihannanın takipçileri görünümü ve elbisesi hakkında şu yorumlarda bulundu:

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"Riri'den koltuğa sığamıyorum pozu"
"Anne soda var mı demiş adeta"
"Bizden rahatı gevşek pozu"
"Cennet mahallesindeki balina lakapli kadina benzemissin rihoş. Masallahh semirmiş"

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Daha önce oyuncu Gupse Özay da, "Deliha filminde Rihanna'yı oynatacaktım, erken kilo almış" diyerek dünyaca ünlü şarkıcıyı ti'ye alan ünlü isimler arasında yer almıştı. Rihanna, başrolde yer aldığı 'Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu' filminin Londra'da gerçekleştirilen Avrupa prömiyerine katıldığı kırmızı elbiseyle de eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Rihanna'nın kıvrımlarını örten elbisenin cesur göğüs dekoltesi ise her şeye karşı tam not almıştı ve oldukça seksi bulunmuştu.

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