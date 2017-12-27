Bu bir sır değil: Rihanna kilo aldı! İşte nedeni...

Barbadoslu sanatçının geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraf ile aldığı kilolara ilişkin herhangi bir sıkıntısının olmadığını tesciller nitelikteydi. Ancak bu onun kışkırtıcı görünümünü yorumlayan takipçilerine kulak kabartmıyoruz anlamına gelmiyor! İşte, sanatçının son görünümü hakkında konuşulanlar...

Üzerinde tasarımcı Christopher Kane imzalı kırmızı ve transparan bir elbise taşıyan sanatçı, görünümünü Rene Caovilla marka ayakkabılarla tamamlamıştı. Kilolarına ve elbisenin transparanslığına aldırış etmeden bulduğu bir koltuğa yayılan Rihanna, rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Christopher Kane imzalı kırmızı ve transparan elbisenin 2018 İlkbahar-Yaz defilesindeki sunumu ise bambaşkaydı. Hatta o kırmızı elbisenin o kırmızı elbise olup olmadığı tartışma konusu oldu... Zira 34 beden mankenin üzerinde sunulan elbise Rihanna'nın üzerindeki haliyle büyük tezatlık oluşturuyor.

TAKİPÇİLERİ AFFETMEDİ

Tabii bu durum en çok sanatçının kilolarını beğenmeyen takipçilerin dikkatini çekti. Sanatçı fotoğrafını "Hasta olduğunuzda arkadaşınız onun elbisesini giymenize izin verir ve çoktan iyi hissetmeye başlarsınız" notuyla yayınladı. Ama takipçileri onun bu naif paylaşımını affetmedi. Rihannanın takipçileri görünümü ve elbisesi hakkında şu yorumlarda bulundu: