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‘Bu da mı gol değil?’ Futbol kariyerinden sonra bir de başarısını Survivor’da taçlandırılan ünlü isimler

Seray Üstün Seray Üstün 14.01.2021 14:01 | Son Güncelleme:
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‘Bu da mı gol değil?’ Futbol kariyerinden sonra bir de başarısını Survivor’da taçlandırılan ünlü isimler

Yıllardır en çok izlenen yarışma programlarından biri haline gelen Survivor “Ünlüler-Gönüller” konseptine geçtikten sonra pek çok ünlü ismi yarışma kadrosuna aldı. Programa özellikle futbolcular damga vurdu. Her sezon bünyesinde bir futbolcuyu barındırmaya özen gösteren Survivor yarışmasından kimler geldi, kimler geçti? Sizler için Survivor’da yarışan futbolcuları derledik.

Survivor yarışması her sezonunda büyük bir izleyici kitlesine kavuşmayı başardı. Yarışmacıların performansları göz doldururken sanat dünyasının sevilen isimleri de gönülleri feth etti. Programda özellikle futbolcuların hırslı ve azimli tavırları fark yarattı. İşte karşınızda geçmişten günümüze Survivor platformunda boy gösteren futbolcular...

ÜMİT KARAN

ÜMİT KARAN

Futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra Survivor kadrosuna dahil olan Ümit Karan ilk olarak 2013 yılında Panama’da yapılan mücadeleye katıldı. Ardından ise 2018 yılında Domik’te yarışan All Star konseptinde bir kez daha izleyicinin karşısına çıktı.

İBRAHİM YATTARA

ibrahim yattara

Survivor Ünlüler-Gönüller yarışmasına 2016 yılında katılan Yattara sempatik tavırlarıyla pek çok kişinin kalbini kazandı.

PASCAL NOUMA

pascal nouma

Beşiktaş’ın efsane futbolcusu Pascal Nouma, Survivor’da iki kez boy gösterdi. İlk mücadelesinde Nihat Doğan’la yaşadığı kavga nedeniyle diskalifiye edilmişti. Pascal Nouma ve Nihat Doğan kavgası özellikle sosyal medyada uzun bir süre konuşulmuştu.

AYCAN YANAÇ

AYCAN YANAÇ

Almanya'da çeşitli takımlarda oynayan Nürnberkgli Aycan, Survivor 2020'den sonra Gaziantep ALG Spor ile tekrar futbola döndü.

PATRICK OGUNSOTO

OGUNSOTO

Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasında tanınan Ogunsoto kısa sürede elenmişti. Kariyerinin büyük bir kısmını geçirdiği Yunanistan’da Ogunsoto aktif olarak futbol oynamaya devam ediyor.

SERCAN YILDIRIM

sercan yıldırım

Bursaspor’un şampiyon olduğu kadroda yer alan ve ardından Galatsaraya’a transfer olan Sercan Yıldırım Survivor 2020 kadrosunda yer almıştı. Survivor’un sonrasında ise Yıldırım Bursa’da açtığı spor okulunda genç yetenekleri yetiştirmeye başladı.

AHMET DURSUN

AHMET DURSUN

2014 yılında ilk defa Survivor'da mücadele eden Ahmet Dursun 3. olmuştu. Sonrasında ise Acun Ilıcalı tarafından Survivor All Star kadrosundan çıkarılan Nihat Doğan yerine Ahmet Dursun kadroya eklenmişti.

SERHAT AKIN

serhat akın

Fenerbahçe’nin efsane ismi Serhat Akın Survivor 2017 Ünlüler takımında yer almıştı. Yarı finale kadar başarılı bir şekilde gelen Akın, "Survivor'a gittiğime çok pişmanım. Aileme çok zarar verdi" açıklamasıyla gündeme gelmişti.

SERENAY AKTAŞ

SERENAY AKTAŞ

2014 yılında Survivor Ünlüler takımında yarışan Serenay Aktaş sonrasında ise bir de All Star için yeniden Dominik’in yolunu tutmuştu. Survivor’un getirdiği popülerliği kullanan Aktaş, birçok sinema filmi ve dizide rol alarak oyunculuk kariyerine adım atmıştı.

İLHAN MANSIZ

ilhan mansız

Futbolu bıraktıktan sonra buz pateni ve golf sporlarına devam eden İlhan Mansız, Survivor 2017'de çok takdir toplamıştı.

BARIŞ ÖZBEK

BARIŞ ÖZBEK

Survivor 2021 kadrosunda olan Baırş Özbek’i Galatasaray formasıyla pek çok sporsever tarafından hatırlanır.

SANCAKAY ILIM MORGÜL

SANCAKAY

Survivor 2021'de Gönüllüler takımında yer alan Sancakay, spor hayatına ritmik jimnastikle başlayıp futbolculuğa geçmiştir. Kendisi aynı zamanda teknik direktör Ünal Karaman’ın yeğendir.

GIANI KIRITA

KİRİTA

Survivor 2018'de Türkiye-Romanya oyunlarında gördüğümüz Kirita kavga anlarında daima başroldeydi. Ülkemizde uzun yıllar futbol oynayan Kirita, Bursaspor'un şampiyon kadrosunda da bulunuyordu.

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