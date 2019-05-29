Bu da oldu! Normal eşyaları türünün tek örneği otellere çevirdiler!

Otelde kalırken sadece rahatlığa, açık büfe lezzetlerine ya da otelin havuz sayısına bakıyorsanız şimdi size göz önünde bulundurmanız için yeni bir kıstas sunuyoruz: Otelin tasarımı, neyden yapıldığı...

Farz edin ki Kuzey ışıklarını kendi yatağınıza uzanırken şeffaf bir kapsülün içinde izliyorsunuz. Ya da eşyaların çoğunun LEGO parçalarıyla yapıldığı bir lobide kahvenizi yudumluyorsunuz... İşte şimdi göreceğiniz bu oteller sıra dışı tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Bakalım dünya üzerinde tasarımıyla türünün tek örneği olan otellerin hangisi sizin hayallerinizi süsleyecek...

1. Transparan plastikten yapılan şeffaf balon ev

Finlandiya'daki Finn Lough Resort, tamamen şeffaf bir baloncuklu kubbede konaklama imkanı sunuyor! Burada, gündüz ve geceleri ormanın güzelliğine hayran kalabilir, yıldızlı gökyüzünü izleyebilirsiniz.

2. Şelale otel

Şili'de bulunan Huilo Huilo Montaña Mágica Lodge, tepesinden dökülen su ile büyülü yeşil bir oteldir.

3. Buzdan yapılan iglo otel

İsviçre'deki Iglu-Dorf, karlı dağlara bakan kar ve buz tuğlalarından yapılmış bir grup iglo otelidir. Iglu-Dorf'un çok fazla ziyaretçisi var tabii sadece kış mevsiminde açıklar.