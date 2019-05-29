Bu da oldu! Normal eşyaları türünün tek örneği otellere çevirdiler!

Otelde kalırken sadece rahatlığa, açık büfe lezzetlerine ya da otelin havuz sayısına bakıyorsanız şimdi size göz önünde bulundurmanız için yeni bir kıstas sunuyoruz: Otelin tasarımı, neyden yapıldığı...
Farz edin ki Kuzey ışıklarını kendi yatağınıza uzanırken şeffaf bir kapsülün içinde izliyorsunuz. Ya da eşyaların çoğunun LEGO parçalarıyla yapıldığı bir lobide kahvenizi yudumluyorsunuz... İşte şimdi göreceğiniz bu oteller sıra dışı tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Bakalım dünya üzerinde tasarımıyla türünün tek örneği olan otellerin hangisi sizin hayallerinizi süsleyecek...
Finlandiya'daki Finn Lough Resort, tamamen şeffaf bir baloncuklu kubbede konaklama imkanı sunuyor! Burada, gündüz ve geceleri ormanın güzelliğine hayran kalabilir, yıldızlı gökyüzünü izleyebilirsiniz.
Şili'de bulunan Huilo Huilo Montaña Mágica Lodge, tepesinden dökülen su ile büyülü yeşil bir oteldir.
İsviçre'deki Iglu-Dorf, karlı dağlara bakan kar ve buz tuğlalarından yapılmış bir grup iglo otelidir. Iglu-Dorf'un çok fazla ziyaretçisi var tabii sadece kış mevsiminde açıklar.
Dubai'deki Atlantis Palm oteli, sualtı odaları ve mercan kayalığı gölüne bakan yerden tavana kadar uzanan pencereleri ile büyük bir otel kompleksidir. Kendinizi akvaryumda hissedeceğiniz, okyanusun gizemli dünyasına şahit olabileceğiniz en otellerden birisi.
Quadrum Hotel, Gürcistan'daki Kafkas Dağları bölgesinde yer almaktadır. Bu otelin tamamı yük konteynerlarından yapılmıştır ve uzunluğu 2 bin 200 metredir.
Portekiz'deki tarihi Wine House Hotel, şarap fıçısında konaklama imkanı sunmaktadır! Varil oldukça büyük, bu yüzden odaların içinde ziyaretçiler gerekli tüm imkanlara sahiptir.
Kosta Rika'daki Costa Verde Resort, bir tarafında yağmur ormanlarına ve diğer tarafında okyanusu barındıran, 1965 Boeing 727 uçağının içine inşa edilmiş bir oteldir.
Hotel Faralda Crane, Amsterdam, tam şehir merkezinde, 50 metre yüksekliğinde olan eski bir liman vinci.
Kısa süre önce viral hale gelen Büyük Idaho Patates Oteli, Idaho Patates Komisyonu tarafından devletin mahsulünü tanıtmak için 6 metre uzunluğunda çelik, alçı ve betondan yapılmıştır. Ev kiralama sitesi Airbnb sayfasına göre, gerekli tüm olanaklara sahip bu otelin geceliği 200 dolar.
İngiltere'deki Legoland Windsor Resort'taki otel, 2.1 milyon lego tuğlalarından ve 657 seçkin Lego modelinden yapılmıştır. Lego hayranları için nefes kesici bir yer gibi görünüyor! Ne dersiniz?
'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı gözaltına alındı
Mansur Yavaş seçim vaadini gerçekleştirdi! Hepsi tek tek söküldü
Çocukken çok zayıf olduğu için spora başlamıştı, şimdi ise...
Kanser hastalarına yeni umut! Türk doktordan devrim gibi buluş
Burayı gören bayılıyor! İstanbul'a sadece 2,5 saat
Sivas'taki gizemli kayaların sırrı çözülüyor
Çok güleceksiniz! Bu haftaya damga vurdular
Okuyucu Yorumları 0 yorum