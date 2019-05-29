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Bu da oldu! Normal eşyaları türünün tek örneği otellere çevirdiler!

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EĞLENCE  | 29.05.2019 10:04 | Son Güncelleme

Bu oteller sıra dışı tasarımlarıyla tüm dünyadan turist çekiyor. Bakalım siz türünün tek örneği olan bu otellerden hangisine gönlünüzü kaptıracaksınız...

Bu da oldu! Normal eşyaları türünün tek örneği otellere çevirdiler!

Otelde kalırken sadece rahatlığa, açık büfe lezzetlerine ya da otelin havuz sayısına bakıyorsanız şimdi size göz önünde bulundurmanız için yeni bir kıstas sunuyoruz: Otelin tasarımı, neyden yapıldığı...

Farz edin ki Kuzey ışıklarını kendi yatağınıza uzanırken şeffaf bir kapsülün içinde izliyorsunuz. Ya da eşyaların çoğunun LEGO parçalarıyla yapıldığı bir lobide kahvenizi yudumluyorsunuz... İşte şimdi göreceğiniz bu oteller sıra dışı tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Bakalım dünya üzerinde tasarımıyla türünün tek örneği olan otellerin hangisi sizin hayallerinizi süsleyecek...

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1. Transparan plastikten yapılan şeffaf balon ev

Finlandiya'daki Finn Lough Resort, tamamen şeffaf bir baloncuklu kubbede konaklama imkanı sunuyor! Burada, gündüz ve geceleri ormanın güzelliğine hayran kalabilir, yıldızlı gökyüzünü izleyebilirsiniz.

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2. Şelale otel

Şili'de bulunan Huilo Huilo Montaña Mágica Lodge, tepesinden dökülen su ile büyülü yeşil bir oteldir.

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3. Buzdan yapılan iglo otel

İsviçre'deki Iglu-Dorf, karlı dağlara bakan kar ve buz tuğlalarından yapılmış bir grup iglo otelidir. Iglu-Dorf'un çok fazla ziyaretçisi var tabii sadece kış mevsiminde açıklar.

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4. Deniz altında bir lüks otel

Dubai'deki Atlantis Palm oteli, sualtı odaları ve mercan kayalığı gölüne bakan yerden tavana kadar uzanan pencereleri ile büyük bir otel kompleksidir. Kendinizi akvaryumda hissedeceğiniz, okyanusun gizemli dünyasına şahit olabileceğiniz en otellerden birisi.

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5. Yük konteynerlarından yapılmış otel

Quadrum Hotel, Gürcistan'daki Kafkas Dağları bölgesinde yer almaktadır. Bu otelin tamamı yük konteynerlarından yapılmıştır ve uzunluğu 2 bin 200 metredir.

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6. Ahşap şarap fıçısından dönüştürülen evler

Portekiz'deki tarihi Wine House Hotel, şarap fıçısında konaklama imkanı sunmaktadır! Varil oldukça büyük, bu yüzden odaların içinde ziyaretçiler gerekli tüm imkanlara sahiptir.

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7. Uçaktan yapılan otel

Kosta Rika'daki Costa Verde Resort, bir tarafında yağmur ormanlarına ve diğer tarafında okyanusu barındıran, 1965 Boeing 727 uçağının içine inşa edilmiş bir oteldir.

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8. Liman vincinden otel hiç gördünüz mü?

Hotel Faralda Crane, Amsterdam, tam şehir merkezinde, 50 metre yüksekliğinde olan eski bir liman vinci.

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9. Büyük patates otel!

Kısa süre önce viral hale gelen Büyük Idaho Patates Oteli, Idaho Patates Komisyonu tarafından devletin mahsulünü tanıtmak için 6 metre uzunluğunda çelik, alçı ve betondan yapılmıştır. Ev kiralama sitesi Airbnb sayfasına göre, gerekli tüm olanaklara sahip bu otelin geceliği 200 dolar.

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10. LEGO parçalarından oluşan otel

İngiltere'deki Legoland Windsor Resort'taki otel, 2.1 milyon lego tuğlalarından ve 657 seçkin Lego modelinden yapılmıştır. Lego hayranları için nefes kesici bir yer gibi görünüyor! Ne dersiniz?

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