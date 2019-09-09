YEMEK

Bu evde 30 yıldır aşure pişiyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 09.09.2019 15:24 | Son Güncelleme

Kırklareli’de, 15’e yakın malzemeyle yapılan, bolluk ve bereketin simgesi aşure, muharrem ayında sofraları renklendiriyor. Ev hanımı Ergül Özeklioğlu 30 yıldır dua eşliğinde yaptığı aşurenin yapım aşamasıyla ilgili bilgi verdi.

Kırklareli’nin Karahıdır Mahallesi’nde ikamet eden ev hanımı Ergül Özeklioğlu, 30 yıldır Hz. Nuh peygamberin tufan sonrası karaya bastığında elinde kalan son malzemelerle yaptığı aşa denilen aşureyi yapıyor. Özeklioğlu, lezzeti dilden dile dolaşan aşureye ilişkin bilgi verdi.

Aşure yapımı için akşamdan beri hazırlık yaptıklarını ifade eden Özeklioğlu, sabaha kadar yumuşattıkları malzemelerle işe başladığını ifade etti.

BEREKETİ İÇİN DUASI YAPILIYOR

AW797033_04

Bolluk bereket ayı olduğunu da söyleyen Ergül Özeklioğlu, aşurenin daha bereketli olması için tencere başında dua ettiklerini belirtti. Yaklaşık bir saat pişen aşure daha sonra komşulara dağıtılmak ve misafirlere ikram edilmek üzere kaplara konuluyor.

EVDE 30 YILDIR AŞURE PİŞİYOR

AW797033_03

Evde her yıl bunu gelenek hale getirdiklerini ifade eden Ergül Özeklioğlu, yaptığı açıklamada, "Bugün Muharrem ayının onuncu günü, aşure günümüz. 30 yıldır aşure yapıyorum. 15 çeşit malzememiz var. Buğdayımı akşamdan ıslatıyorum. Bir defa kaynatıp bırakıyorum. İnciri, kur üzümü, kuş üzümünü onları da akşamdan kaynatıyorum. Siyah salmasın diye. İçindekiler nohut, kuru üzüm, kuş üzümü, incir, kayısı, badem, fındık, fıstık, şekerimiz var, tarçınımız var. Sabah kaynadıktan sonra malzemelerin hepsini atıyorum ve kaynıyor. Kaynadıktan sonra indiririm. Buğdayımı sıkmasın diye indireceğime yakın şekerimi atıyorum. İndirdikten sonra Kur’an-ı Kerim’i okuyorum. Ondan sonra komşuya dağıtırım Allah kabul etsin” dedi.


Yürekler ağza geldi! Son anda böyle kurtardıYürekler ağza geldi! Son anda böyle kurtardı
Adana'da üzüm pekmezi mesaisiAdana'da üzüm pekmezi mesaisi
Kafein tüketerek ders çalışmak verimi azaltıyorKafein tüketerek ders çalışmak verimi azaltıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aşure nasıl yapılır aşure tarifi aşure yapımı muharrem ayı

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te diskalifiye şoku!

MasterChef'te diskalifiye şoku!

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

Çocuk sahibi olmak isteyenler torba torba alıyor

Çocuk sahibi olmak isteyenler torba torba alıyor

Karatay'dan korkutan açıklama: Erken ölüme sebep oluyor!

Karatay'dan korkutan açıklama: Erken ölüme sebep oluyor!

Bir hafta boyunca kemik suyu içti! Bakın vücudunda neler oldu...

Bir hafta boyunca kemik suyu içti! Bakın vücudunda neler oldu...

Bursalı fenomen börekçi bu sefer öyle bir şey yaptı ki...

Bursalı fenomen börekçi bu sefer öyle bir şey yaptı ki...

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da üzüm pekmezi mesaisi

Adana'da üzüm pekmezi mesaisi

Kafein tüketerek ders çalışmak verimi azaltıyor

Kafein tüketerek ders çalışmak verimi azaltıyor

Çocukların beslenme çantasında neler olmalı?

Çocukların beslenme çantasında neler olmalı?

Tabiatın armağanı: Üzüm hücreleri yeniliyor kansere karşı koruyor

Kansere karşı koruyor, hücreleri yeniliyor! İçinde yok yok

Bursalı fenomen börekçi bu kez diyet börek yaptı

Bursalı fenomen börekçi bu sefer öyle bir şey yaptı ki...

Diyetisyenden çocuklar için tavsiyeler: Kahvaltıda mutlaka yumurta olsun

Çocuğunuzu okula göndermeden önce sakın bunu atlamayın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.