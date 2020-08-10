Bu filmler sadece tek bir mekanda geçiyor! İşte izleyenleri büyüleyen o yapımlar...

Tek mekanda çekilen filmler izleyicisi ile yakın bir bağ kurmayı hedefler. Bu tarz filmler genelde tek günü, çoğu zaman da gerçek zamanı merkeze alır. Dolayısıyla gerçekçiliği izleyiciye daha kusursuz iletirler.

PERFETTI SCONOSCIUTI (KUSURSUZ YABANCI)

Çocukluk arkadaşı olan 4 erkek, eşleriyle birlikte dost meclisinde toplanırlar. Kadınlardan biri oyun önerir. Herkes telefonunu masaya koyacak ve gelen aramalar, mailler, mesajlar herkesin duyacağı şekilde okunacaktır. İnsanların iki yüzlülüğünü çok güzel anlatan film final sahnesiyle de oldukça iddialı.

10 CLOVERFIELD LANE (CLOVERFIELD YOLU NO:10)

Michelle büyük bir trafik kazası atlatır ve kendine geldiğinde yer altında bir sığınaktadır. Yanındaysa, dışarıda kimyasal bir saldırı olduğunu iddia eden ve dışarı çıkamadıklarını söyleyen iki yabancı vardır.

Demir leydi (Margaret Thatcher) ve İra arasındaki pazarlık sonucu verilen sözlerin tutulmaması ile şiddetlenen eylemleri anlatan, izlemesi hayli güç ve sekansları rahatsız eden bir filmdir. Hapishanede geçen film, dönemin politik ve kaotik yapısını ele alarak tüm çıplaklığı gözler önüne seriyor.