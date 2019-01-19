Bu fotoğraf tartışmaya neden oldu!

Jenner hakkında, "Küçük kızını aksesuar gibi taşıyor” benzeri yorumlar yaptı.

Kylie Jenner'ın kızıyla fotoğrafı tartışma yarattı

Kardashian-Jenner ailesinin en genç üyesi Kylie Jenner, küçük kızı Stormi ile birlikte verdiği pozları sosyal medyada paylaşınca beğeni aldığı kadar eleştirildi de.

Gelecek hafta bir yaşına girecek olan Stormi ile aynı renkte bikini giyen 21 yaşındaki Jenner, bir seri fotoğraf çektirdi.

Arkadaşı Jordyn Woods'un da eşlik ettiği Jenner'ın bikinili pozlarına binlerce beğeni yağarken, bazı takipçileri bebeği Stormie'yi aksesuar gibi kullandığını ileri sürdü.

Küçük bir bebeğin sosyal medyada böylesine sergilenmesini eleştirenler, "Küçük kızını aksesuar olsun diye doğurmuş", “Bebeğini aksesuar gibi taşıyor” benzeri yorumlar yaptı.

Kylie Jenner, daha önce de kızıyla pek çok fotoğrafını paylaştı.