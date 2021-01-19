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Bu görseldeki şapkayı muhtemelen göremeyeceksiniz!

Seray Üstün Seray Üstün 19.01.2021 16:41 | Son Güncelleme:
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Bu görseldeki şapkayı muhtemelen göremeyeceksiniz!

Resimler bazen yanıltıcı olabiliyor. Resimdeki farkı bulma oyununda kendinize ne kadar güvenirsiniz? Gazetelerin bulmaca ekindeki farkı bulma oyununu hatırlasınız. Ancak bu sefer işiniz biraz daha zor olacak. Çünkü bu görselde gizlenmiş bir nesneyi bulmanızı isteyeceğiz. Bakalım kaç saniye içerisinde bu kayıp nesneyi bulabileceksiniz? Hazırsanız görsel yeteneğinizi test etmeye başlıyoruz.

Görselde çocukların oldukça sevdiği bir çizgi film karakterine yer verilmiştir. Oyuncak Hikayesi (Toy Story)’deki kovboyun şapkasını aradığı bir an resmedilmiştir. Çizgi film sevenler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan bu karede gizlenen şapkanın bulunması istendi. Bu tarz bulmacalarda ustalık seviyesine gelmiş kişiler bile buradaki şapkayı bulma konusunda sorun yaşayabilir. Aslında şapka açık bir şekilde görülebiliyor. Ancak göremiyorsanız da bu bir sorun değil. Yalnızca dikkatinizi toplayarak bir kez daha bakmanızı tavsiye ediyoruz. New York'taki SUNY Downstate Tıp Merkezi'nden (SUNY Downstate Medical Center) sinirbilimci olan Susana Martinez-Conde, zihnimizin bir kerede aynı anda ancak bu kadar çok şeye odaklanabileceğini söylüyor.

CEVAPLAR AŞAĞIDA

cevap

Şapkayı bulmak için şansını denemek isteyenlere küçük bir ipucu veriyoruz. Yukarıdaki bulmacayı çözmek için dikkatinizi her seferinde küçük bir bölüme odaklayın. Aksi takdirde kafanız resmin en büyük kısımlarına kilitlenecek ve diğer her şeyi bulanıklaştıracaktır. Şapkayı tespit etmek için bütün görsele yavaş yavaş göz gezdirin.

Muhtemelen bu resimdeki farklı harfi 10 saniyeden kısa sürede bulamazsınız!Muhtemelen bu resimdeki farklı harfi 10 saniyeden kısa sürede bulamazsınız!


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