Bu görseldeki şapkayı muhtemelen göremeyeceksiniz!

Görselde çocukların oldukça sevdiği bir çizgi film karakterine yer verilmiştir. Oyuncak Hikayesi (Toy Story)’deki kovboyun şapkasını aradığı bir an resmedilmiştir. Çizgi film sevenler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan bu karede gizlenen şapkanın bulunması istendi. Bu tarz bulmacalarda ustalık seviyesine gelmiş kişiler bile buradaki şapkayı bulma konusunda sorun yaşayabilir. Aslında şapka açık bir şekilde görülebiliyor. Ancak göremiyorsanız da bu bir sorun değil. Yalnızca dikkatinizi toplayarak bir kez daha bakmanızı tavsiye ediyoruz. New York'taki SUNY Downstate Tıp Merkezi'nden (SUNY Downstate Medical Center) sinirbilimci olan Susana Martinez-Conde, zihnimizin bir kerede aynı anda ancak bu kadar çok şeye odaklanabileceğini söylüyor.

CEVAPLAR AŞAĞIDA

Şapkayı bulmak için şansını denemek isteyenlere küçük bir ipucu veriyoruz. Yukarıdaki bulmacayı çözmek için dikkatinizi her seferinde küçük bir bölüme odaklayın. Aksi takdirde kafanız resmin en büyük kısımlarına kilitlenecek ve diğer her şeyi bulanıklaştıracaktır. Şapkayı tespit etmek için bütün görsele yavaş yavaş göz gezdirin.



