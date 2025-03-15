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Herkes bu tarifi arıyor! Trend olan Güney Kore yemeği: Kimchi tostunun pratik tarifi

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
15.03.2025 14:55
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2025’te yemek trendleri arasında fermente tatlar ve hızlı hazırlanabilen atıştırmalıklar öne çıkıyor. Güney Kore mutfağının yıldızı kimchi, hem probiyotik içeriğiyle sağlıklı hem de keskin lezzetiyle bağımlılık yapıcı bir malzeme olarak dünya çapında popülerliğini artırıyor. İşte bu trende uyum sağlayan, sadece 10 dakikada hazır olan Kimchi Tostu tarifi...

Herkes bu tarifi arıyor! Trend olan Güney Kore yemeği: Kimchi tostunun pratik tarifi

Kimchi, fermente gıdaların yükselişiyle 2025’in en gözde malzemelerinden biri. Sosyal medyada “kimchi hack” videoları viral olurken, bu tarif hem pratikliği hem de sağlıklı oluşuyla dikkat çekiyor. Üstelik tek bir dilimle doyurucu bir atıştırmalık sunuyor. Sabah kahvaltısından gece atıştırmalığına kadar her an için ideal.

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MALZEMELER (1 KİŞİLİK)

  • 1 dilim tam tahıllı veya ekşi mayalı ekmek
  • 1 yemek kaşığı krem peynir (veya vegan alternatif)
  • 2 yemek kaşığı kimchi (marketlerde hazır bulunur)
  • 1 çay kaşığı susam yağı (opsiyonel)
  • 1 tutam susam (kavrulmuş, süslemek için)
  • 1 dilim kaşar peyniri veya eriyen bir peynir (opsiyonel)

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HAZIRLANIŞI:

Ekmeği Hazırlayın: Ekmek dilimini tost makinesinde veya tavada hafifçe kızartın.
Krem Peyniri Sürün: Kızaran ekmeğin üzerine krem peyniri ince bir tabaka halinde yayın.
Kimchi’yi Ekleyin: Kimchi’yi kaşıkla ekmek üzerine yerleştirin. Eğer kimchi çok suluysa, suyunu hafifçe süzerek kullanabilirsiniz.
Peynir ve Yağ: Üzerine bir dilim kaşar peyniri koyun (isteğe bağlı) ve birkaç damla susam yağı gezdirin.
Son Dokunuş: Peyniri eritmek için ekmeği tost makinesinde veya fırında (200°C) 2-3 dakika tutun. Çıkardıktan sonra susam serpin ve hemen servis yapın.

Bu tarif, trendleri takip etmek isteyenler için hem lezzetli hem de zaman dostu. Kimchi tostunuzu bir bardak kombucha ile eşleştirerek tam bir fermente ziyafet çekebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!
Ramazan

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Pratik yemek tarifleri trend
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